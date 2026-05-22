Как животные скорбят о смерти своих друзей и сородичей?

Для каждого человека смерть близкого друга, члена семьи или домашнего питомца — тяжелое, печальное событие. Но примечательно, что скорбь — не эксклюзивно человеческая эмоция. Животные реагируют на смерть по-своему. Портал theconversation.com рассказал, как.

Наиболее базовый концепт смерти предполагает, что живое существо понимает последствия смерти — полную и необратимую остановку функций того, кто когда-то был жив. Потеря компаньона, члена семьи или социальной группы широко распространена во всех группах животных, поэтому вполне вероятно, что у них есть выработанные со временем реакции на смерть.

По факту, у животных есть множество повадок, так или иначе связанных со смертью. Некоторые виды, вроде опоссумов, притворяются мертвыми в качестве защитного механизма, чтобы обмануть хищников. Данное поведение, также известное как тонический паралич, также наблюдается среди птиц, змей и насекомых. Но способность притворяться мертвым опирается на то, что представители одного вида узнают и реагируют на «смерть» другого.

Домашние кошки иногда проявляют поведение, связанное со скорбью; после гибели близкого компаньона, будь то другая кошка или собака, они могут меньше кушать, спать или играть. Самки дельфинов иногда носят с собой тела мертвых детенышей. В 2018 году мама-косатка не отпускала тело своего детеныша на протяжении 17 дней, что разожгло дискуссии о том, как другие виды переживают утрату и скорбь.

Тем временем, другие виды, такие как слоны, приматы и птицы, порой проводят своего рода «похороны» для умерших сородичей. Шмели стараются избегать цветков розы, содержащих аромат или само тело другого мертвого шмеля. По этой черте можно предположить, что осознание смерти играет роль защитного механизма от хищников.

Хотя подобные наблюдения не доказывают, что подобное человеческому понимание смерти универсально в царстве животных, можно с уверенностью сказать, что разные виды, включая рептилий, рыб и беспозвоночных, обладают разной степенью осознания окружающего мира. Если смотреть на смерть исключительно под человеческим ракурсом, то оценить сознание и эмоциональную комплексность других животных невозможно. Дикие и домашние животные имеют много возможностей познать смерть, что позволяет им выработать концепт смерти, даже не обладая сложными когнитивными навыками человека.

При этом реакция животных на смерть бывает разной. Например, у насекомых она, скорее всего, инстинктивная или функциональная, без какого-либо эмоционального значения. Красные муравьи демонстрируют некрофорез — они очищают колонию от тел мертвых насекомых, чтобы, вероятно, снизить риск болезней. А вот у приматов, таких как шимпанзе, переживание смерти больше похоже на человеческую скорбь.