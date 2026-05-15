Ученые выяснили, почему прогулки на природе делают людей счастливыми

Международная группа ученых проверила теорию о том, что пребывание на природе делает людей счастливее, а также выяснила, влияет ли это на уважительное отношение к своему телу, пишет издание Naked Science.

В масштабном международном проекте с участием 253 ученых были задействованы 50 363 человека из 58 стран, говорящие на 36 языках. Средний возраст участников составил 33 года, большинство из них — женщины, проживающие в городах.

Участники ответили на вопросы об уровне контакта с природой в повседневной жизни, чувстве связи с природой, добром отношение к себе в трудные моменты. А также оценили степень психологического восстановления после последнего визита на природу и удовлетворенность жизнью.

Исследователи рассматривали контакт с природой, в том числе и через позитивный образ собственного тела. При этом важной частью проекта стала проверка того, работает ли эта схема одинаково в разных культурах, независимо от пола и возраста.

Проведенный анализ заполненных опросников показал, что частота пребывания на природе повысила удовлетворенность жизнью и позитивный образ собственного тела. При этом выяснилось, что пребывание в природной среде усиливает самосострадание и через этот фактор повышается удовлетворенность жизнью.

Также было отмечено психологическое восстановление после контакта с природой. Опрошенные говорили об отдыхе и спокойствии. Это состояние улучшает образ тела, что, в свою очередь, усиливает благополучие. А вот третий путь — через чувство единства с природой — оказался слабо выражен.

Также оказалась, что такая модель работает одинаково для людей любого пола и возраста в 53 странах из 58. Отклонения были отмечены в Бразилии, Индии, Пакистане, Латвии и на Тайване.

