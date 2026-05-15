Новый российский самолет совершил серию полетов в Арктической зоне. Об этом рассказали в пресс-службе Минпромторга России.

«Опытный борт Ил-114-300 совершил серию полетов с аэродромов архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, подтвердив возможность базирования в самых северных широтах — вплоть до 80-й параллели», — говорится в сообщении.

В Объединенной авиастроительной корпорации уточнили, что полеты проходили в рамках дополнительного этапа сертификационных испытаний «с целью максимального расширения географии будущей эксплуатации и возможного базирования самолета».

Испытания прошли успешно. В результате самолет получит расширение ожидаемых условий эксплуатации.

«Мы всегда подчеркивали, что самолет Ил-114-300 создавался абсолютно для всех географических широт, погодных и климатических условий, и сегодняшние испытания еще раз это подтвердили», — отметил управляющий директор АО «Ил» Даниил Бренерман.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что летно-технические характеристики пассажирского самолета Ил-114-300 превосходят все западные аналоги. По его словам, российская модель лучше по топливной эффективности, дальности полета и грузоподъемности.