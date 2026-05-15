Сразу два спутника одновременно засняли межзвездную комету 3I/ATLAS

Космические аппараты Juice и Europa Clipper одновременно наблюдали межзвездную комету 3I/ATLAS с противоположных сторон. Результаты исследования опубликовал Центр прикладных исследований и разработок R&D — это первый случай, когда ученым удалось получить прямые данные сразу о двух полушариях подобной кометы.

Ключевую роль в наблюдениях сыграли ультрафиолетовые спектрографы UVS. Инструменты смогли одновременно зафиксировать выбросы водорода, кислорода и углерода — это следы распада газов, которые испарялись с поверхности кометы под воздействием Солнца. Особенно необычным было то, что Europa Clipper наблюдал «ночную сторону» 3I/ATLAS, а Juice фиксировал «дневную».

Ученые отмечают, что такой набор данных практически невозможно получить с Земли или только с помощью одного спутника. Синхронные наблюдения позволили изменить химический состав выбросов по мере движения кометы.

Анализ показал неожиданно высокое содержание углеродных соединений, нежели в кометах Солнечной системы — это подтверждает, что 3I/ATLAS сформировалась в иной химической среде вокруг другой звезды. Особенный интерес вызвало соотношение водяного льда и замерзшего углекислого газа — эти параметры показывают, насколько другая планетная система похожа на нашу.