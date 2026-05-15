Роскомнадзор предложил соцсетям самостоятельно бороться с дипфейками

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора предложил соцсетям самим выявлять и блокировать дипфейки до проверки достоверности информации. В числе других предложений: создание базы технологических угроз для просвещения россиян, запуск решений для обмена информацией между бизнесом и ведомствами, введение маркировки сгенерированного контента до его распространения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В Роскомнадзоре заявили, что регулирование дипфейков должно основываться на понятных и реализуемых возможностях их выявления и прекращения распространения. Так, соцсети могли бы контролировать быстрое распространение у них того или иного контента. При этом у площадок должно быть право приостанавливать распространение материала до проверки достоверности информации.

Участники рынка говорят, что нет технической возможности точно определять, какой контент создан при помощи искусственного интеллекта. Нужна детализация и экспертиза от регулятора на примере конкретных кейсов.

ИИ-контент и дипфейки можно распознавать через анализ изображений, видео или аудио, поиск цифровых водяных знаков, поведенческий анализ массового распространения и проверку метаданных. При этом современные ИИ-модели обходят детекторы, а реальные фотографии и видеоролики могут ошибочно подпасть под блокировку.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Роскомнадзор ограничил доступ более чем к 265 тыс. интернет-страниц в отечественных соцсетях.