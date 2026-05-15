В Казахстане нашли зубы акулы, жившей около 40 млн лет назад

Зубы акулы, жившей, предположительно, 30-40 млн лет назад, обнаружили на территории Мангистауской области Казахстана.

В научно-исследовательских работах участие принял ученый-палеонтолог из Швеции Штефан Киль совместно со студентами и заведующей кафедрой "Геология и нефтехимический инжиниринг" Сезим Мустапаевой Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Есенова.

"Эта уникальная палеонтологическая находка является ценнейшим научным открытием, раскрывающим природную историю древнего океана Тетис, который миллионы лет назад покрывал территорию современного Мангистау. Найденные зубы акулы подтверждают богатство геологического прошлого региона и древней морской экосистемы, представляя особую ценность и для международного научного сообщества", - приводит слова ученого агентство Казинформ.

Помимо зубов хищной рыбы, исследователи обнаружили ребро кита, останки морской звезды и различных моллюсков. По их мнению, эти находки - следы древней океанической экосистемы.

Миллионы лет назад на территории современного Мангистау находился океан Тетис, который разделял древние континенты Гондвану и Лавразию. Такое название в 1893 году ему дал геолог Эдуард Зюсс в честь греческой богини Тефиды. Окончательно этот океан исчез около 5 млн лет назад. Сейчас его реликтами являются современные Средиземное, Черное и Каспийское моря.