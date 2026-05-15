В Хорватии нашли 302 римские монеты на месте древней сторожевой башни

По данным Института археологии в Загребе, в районе Мохово на востоке Хорватии археологи обнаружили 302 римские монеты. Находка может быть связана с небольшим военным подразделением, которое охраняло Дунайский лимес — одну из ключевых границ Римской империи.

Клад был найден в ходе раскопок оборонительной инфраструктуры в Вуковарско-Сриемской жупании, на участке римской сторожевой башни площадью около одного квадратного метра. Большая часть монет относится к IV веку н.э., периоду усиленной защиты дунайского рубежа.

Сеть малых укреплений вдоль границы

Мохово расположено недалеко от Дуная, который в античности служил естественной границей империи. Как поясняют исследователи, контроль здесь строился не только на крупных лагерях, но и на системе небольших наблюдательных пунктов.

Синиша Крзнар, заместитель директора Хорватского института археологии, отмечает, что регион контролировался крупными базами в Илоке и Сотине. Между ними находились небольшие башни, следившие за переправами и долинами. Такие посты выстраивались в визуальную цепочку, что позволяло быстро передавать сигналы вдоль границы.

В Мохово обнаружены остатки деревянной башни, окруженной рвами. Подобные сооружения, по данным археологов, часто поднимались на деревянных опорах и имели защитные канавы V-образной формы.

Монеты, спрятанные в момент опасности

Клад обнаружили в узкой канаве. По словам полевого техника Дамира Топича, сначала была найдена одна монета, затем ещё несколько, после чего стало ясно, что речь идет о целенаправленно спрятанном наборе.

Директор института археологии Марко Диздар предполагает, что это мог быть военный запас гарнизона. Одна из версий — солдаты спрятали деньги во время нападения или угрозы, рассчитывая вернуться за ними. Этого, судя по находке, не произошло.

Такая интерпретация сразу делает клад по-человечески понятным: это, скорее всего, не просто набор вещей, а потерянное в спешке жалование солдата или офицера во время очередного кризиса на границе.

Время Валентиниана I

Предварительный анализ показывает, что многие монеты отчеканены при императоре Валентиниане I (364–375 гг. н.э.). Это важно и для локальной истории: император родился в Цибалах, римском городе на месте современных Винковцев.

В поздней Римской империи Дунайский рубеж оставался одной из самых напряженных зон. Правление Валентиниана связано с усилением пограничной обороны, где ключевую роль играли именно небольшие гарнизоны и наблюдательные посты.

Повседневная жизнь гарнизона

Помимо монет, археологи нашли фибулы — застежки для одежды, а также рыболовный крючок. Эти предметы показывают, что жизнь на башне не ограничивалась дежурством: солдаты жили там постоянно, занимались ремонтом снаряжения и использовали ресурсы реки.

Исследователи также предполагают, что поблизости могут находиться другие укрепления, входившие в единую систему обороны.

После реставрации монеты будут переданы в музей. Их значение определяется не только числом или металлом, а возможностью восстановить эпизод жизни пограничного гарнизона поздней Римской империи — возможно, в момент его внезапного исчезновения.