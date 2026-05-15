Происхождение Христофора Колумба раскрыли по анализу ДНК

Новый анализ ДНК прямых потомков Христофора Колумба помог ученым лучше понять происхождение исследователя. Долгое время считалось, что он родился в Генуе, в скромной итальянской семье.

Но команда из Мадридского университета Комплутенсе установила на самом деле Колумб мог происходить из галисийской знати в Испании. Генетические данные указали на его связь с семьей Сотомайоров. Это был один из самых влиятельных дворянских кланов средневековой Галисии, который обладал политической и военной властью. Согласно генетическому анализу, предком Колумба мог быть галисийский дворянин XV века Педро Альварес де Сотомайор, также известный как Педро Мадруга.

Ученые проанализировали ДНК 12 человек, похороненных в семейном склепе графов Гелвес в Испании. В этом захоронении находится большое количество прямых потомков Колумба по меньшей мере семь человек, включая внучку. У двух человек из склепа, между которыми не было прямой исторической связи, выявили общий генетический материал.

Одним из них был Хорхе Альберто де Португал, третий граф Гелвеш и документально подтвержденный потомок Колумба. Другой была Мария де Кастро Хирон де Португал, галисийская дворянка, родственница одной из самых влиятельных аристократических семей Испании. Используя более 10 тысяч генетических маркеров и компьютерную модель, проследившую 16 поколений семьи, команда пришла к выводу, что Педро Мадруга был наиболее вероятным общим предком этих людей.

Генуя считается местом рождения Колумба, так как такие данные приведены в его завещании 1498 года. Но есть теория, что Колумб намеренно скрывал свое испанское происхождение, сообщает The Daily Mail.

Ранее ученые провели анализ ДНК императоров Священной Римской империи. Речь идет об Оттоне I (912 — 973) и Генрихе II (973 — 1024). Исследование подтвердило наличие родства между ними.