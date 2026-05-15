15 мая на Земле началась двухдневная магнитная буря средней силы, классифицируемая как G1–G2.

Изменения в магнитосфере произойдут из-за влияния масштабной солнечной структуры, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Причина - крупная корональная дыра на Солнце, которая начала воздействовать на Землю.

Пик геомагнитных возмущений ожидается на утро 15 мая. Во второй половине дня начнется спад. Нестабильный фон будет сохраняться до 18 мая.

Магнитная буря может вызвать ухудшение состояния метеозависимых. Особенно в зоне риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы без потерь пережить бурю, лучше сократить свою активность и ограничится решением повседневных бытовых задач. Также стоит отказаться от вредной пищи и соблюдать питьевой режим.