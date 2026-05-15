Названы лучшие способы защиты данных от мошенников

Поддержание профилей в актуальном состоянии и использование современных методов беспарольной авторизации выступают наиболее надёжной защитой от злоумышленников, сообщила руководитель «Яндекс ID» Ася Статьева.

Её слова приводит РИА Новости.

Для повышения общего уровня безопасности многие компании внедряют собственные антифрод-системы, требующие дополнительного подтверждения при подозрительной активности.

Специалист пояснила, что пользователям стоит обратить внимание на вход по скану лица или отпечатку пальца, так как уникальный цифровой ключ хранится только на самом устройстве и не передаётся внешним сервисам.

По её словам, гражданам также категорически нельзя раскрывать третьим лицам личную информацию и проверочные коды из сообщений.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали использовать новую, двухэтапную схему для выманивания денег у российских выпускников в преддверии ЕГЭ.