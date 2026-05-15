Инженеры МАИ разработали "офисный принтер" для создания печатных плат

ТАСС

Инженеры Московского авиационного института (МАИ) разработали недорогую установку для создания печатных плат. Проект направлен на развитие импортозамещающих технологий для малых лабораторий и опытных производств, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Традиционная фотолитография требует изготовления фотошаблонов - специальных пленок, которые накладываются на заготовку. Минусы такого способа - невозможность оперативно вносить изменения в конструкцию и риск деформации материала фотошаблона, что вызывает сложности при его совмещении с заготовкой. Наша установка - это "офисный принтер" в мире фотолитографии: она позволяет быстро, дешево и качественно изготавливать прототипы и малые серии", - заявил старший преподаватель и инженер кафедры "Цифровые технологии и информационные системы" МАИ Максим Коробков, чьи слова приводятся в сообщении.

Оборудование предназначено для фотолитографии - ключевого этапа производства плат, на котором рисунок проводников переносится на фоточувствительный материал.

Альтернатива традиционному подходу - прямое экспонирование, то есть формирование рисунка на заготовке лазером без фотошаблона. При этом промышленные установки прямого экспонирования стоят дороже 10 млн рублей. В МАИ предлагают новую конструкцию с использованием жидкокристаллической матрицы.

"Ключевая особенность разработки - встроенная система цифровой коррекции позиции заготовки: программное обеспечение в реальном времени компенсирует микродеформации материала, обеспечивая точность, достаточную для решения большинства исследовательских и опытно-конструкторских задач", - отметили в МАИ.

В конструкции использованы доступные комплектующие производства России и дружественных стран, что позволило снизить себестоимость оборудования в 20-30 раз по сравнению с промышленными аналогами. Ориентировочная цена установки для конечного пользователя составит 300-500 тыс. рублей и до 1 млн рублей с учетом пусконаладочных работ и обучения персонала.

Возможности применения

Изготовлен и отлажен рабочий прототип установки. Проведены успешные тесты по экспонированию одно- и двухслойных плат.

"Область применения и преимущества этой технологии охватывают широкий спектр задач: она будет востребована при изготовлении прототипов печатных плат для студенческих проектов, научных исследований и стартапов, что позволяет быстро проверять идеи и реализовывать инновационные решения. Благодаря возможности оперативного внесения изменений в рисунок без необходимости изготавливать новые фотошаблоны существенно сокращаются сроки и стоимость разработки", - считают в МАИ.

Кроме того, технология уже активно используется для обучения студентов современным методам микроэлектроники на доступном оборудовании, что способствует повышению качества инженерного образования. Не менее важным является и то, что она поддерживает малые серийные производства в регионах, где установка дорогостоящего промышленного оборудования экономически нецелесообразна, отметили в вузе.