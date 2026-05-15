Инженеры МАИ разработали "офисный принтер" для создания печатных плат

Инженеры Московского авиационного института (МАИ) разработали недорогую установку для создания печатных плат. Проект направлен на развитие импортозамещающих технологий для малых лабораторий и опытных производств, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Традиционная фотолитография требует изготовления фотошаблонов - специальных пленок, которые накладываются на заготовку. Минусы такого способа - невозможность оперативно вносить изменения в конструкцию и риск деформации материала фотошаблона, что вызывает сложности при его совмещении с заготовкой. Наша установка - это "офисный принтер" в мире фотолитографии: она позволяет быстро, дешево и качественно изготавливать прототипы и малые серии", - заявил старший преподаватель и инженер кафедры "Цифровые технологии и информационные системы" МАИ Максим Коробков, чьи слова приводятся в сообщении.

Оборудование предназначено для фотолитографии - ключевого этапа производства плат, на котором рисунок проводников переносится на фоточувствительный материал.

Альтернатива традиционному подходу - прямое экспонирование, то есть формирование рисунка на заготовке лазером без фотошаблона. При этом промышленные установки прямого экспонирования стоят дороже 10 млн рублей. В МАИ предлагают новую конструкцию с использованием жидкокристаллической матрицы.

"Ключевая особенность разработки - встроенная система цифровой коррекции позиции заготовки: программное обеспечение в реальном времени компенсирует микродеформации материала, обеспечивая точность, достаточную для решения большинства исследовательских и опытно-конструкторских задач", - отметили в МАИ.

В конструкции использованы доступные комплектующие производства России и дружественных стран, что позволило снизить себестоимость оборудования в 20-30 раз по сравнению с промышленными аналогами. Ориентировочная цена установки для конечного пользователя составит 300-500 тыс. рублей и до 1 млн рублей с учетом пусконаладочных работ и обучения персонала.

Возможности применения

Изготовлен и отлажен рабочий прототип установки. Проведены успешные тесты по экспонированию одно- и двухслойных плат.

"Область применения и преимущества этой технологии охватывают широкий спектр задач: она будет востребована при изготовлении прототипов печатных плат для студенческих проектов, научных исследований и стартапов, что позволяет быстро проверять идеи и реализовывать инновационные решения. Благодаря возможности оперативного внесения изменений в рисунок без необходимости изготавливать новые фотошаблоны существенно сокращаются сроки и стоимость разработки", - считают в МАИ.

Кроме того, технология уже активно используется для обучения студентов современным методам микроэлектроники на доступном оборудовании, что способствует повышению качества инженерного образования. Не менее важным является и то, что она поддерживает малые серийные производства в регионах, где установка дорогостоящего промышленного оборудования экономически нецелесообразна, отметили в вузе.