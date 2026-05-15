Грибы указали на уникальность лесов острова Мудьюг

Остров Мудьюг в дельте Северной Двины оказался не просто заповедным уголком, а настоящим архивом древних лесов. Ведущий научный сотрудник лаборатории приарктических лесных экосистем ФИЦКИА Олег Ежов сообщил ТАСС, что впервые составленный список афиллофоровых грибов — разрушителей древесины — насчитывает 106 видов. Но главное открытие в другом: среди них выявлены девять так называемых индикаторных видов.

Семь из этих видов встречаются исключительно в старых лесах, а два — только в девственных еловых и сосновых массивах, которые никогда не знали вырубки или пожара. Для экологов такие грибы — как сейсмические датчики: они крайне чувствительны к любым изменениям среды и не выживают в нарушенных экосистемах. Их присутствие на Мудьюге — прямое доказательство того, что местные леса сохранили свою структуру и возраст на протяжении многих десятилетий, если не столетий.

Особую ценность находкам придаёт редкость отдельных видов. На острове обнаружили три гриба, занесённых в Красную книгу Архангельской области. Среди них — яапия (Jaapia argillacea), которая в европейской части России встречается только здесь. Ещё один краснокнижный вид, Peniophora junipericola, приурочен к сухостойным стволам можжевельника и нигде больше в регионе не отмечен.

Учёные подчёркивают, что по сравнению с другими островными территориями — Соловецким и Кийским архипелагами — именно на Мудьюге оказалось больше сухостойких видов грибов (25,3% против 15,6% и 17,8%). Это объясняется уникальным чередованием разных типов сосняков: лишайниковых, брусничных и сфагновых. Такое разнообразие создаёт микросреды, которых нет на других островах.

«Считаю необходимым провести расширенный биологический мониторинг лесов Мудьюга, в том числе изучение других флористических групп», — цитирует Олега Ежова ТАСС.

Учёные настаивают, что находки индикаторных видов — не просто академический интерес. Это сигнал: уникальные старовозрастные леса нуждаются в особой охране и дальнейшем исследовании, пока их экосистема не пострадала от климатических изменений или антропогенного давления. Остров Мудьюг, давно известный своим заказником, теперь получает новое обоснование своей исключительности — из мира грибов.