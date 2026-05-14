В Сети нашли намеки на новую умную колонку с экраном Google

Google, похоже, готовит преемника устройств Nest Hub — умных экранов с голосовым управлением. Намёк на это найден в коде приложения Google Home для iPhone.

Там упоминается устройство под названием «Google Home Display». Раньше такие устройства назывались Nest Hub. Скорее всего, нас ждёт смена названия.

Последний Nest Hub, напомним, вышел в 2021 году. Закономерно, люди думали, что Google заменила линейку Nest Hub на планшет Pixel Tablet. Но не так давно руководитель Google Home подтвердил, что компания по-прежнему верит в такие устройства и скоро расскажет больше.