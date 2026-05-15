Пользователи разгромили анонс смартфона Sony Xperia 1 VIII

Компания Sony анонсировала Xperia 1 VIII — новый флагманский смартфон на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Одной из главных особенностей устройства стала функция AI Camera Assistant, которая, по задумке, должна с помощью ИИ редактировать настройки камеры и подбирать более удачные параметры для чёткого кадра.

После анонса Sony опубликовала примеры снимков, сделанных с помощью искусственного интеллекта — пользователи сразу начали громить компанию в комментариях. Многие заявили, что в сравнении фотографии без ИИ выглядят гораздо лучше, чем с нейросетевым помощником. Некоторые также отметили, что планировали купить смартфон, но после показанных фото передумали.

Что пишут пользователи про ИИ-фото со смартфона Xperia 1 VIII от Sony:

«Я на самом деле не понимаю, это шутка или нет. Фото с цветком выглядит улучшенным, но остальные — хуже. Так что мне тяжело понять, троллят они или нет». «Все версии с ИИ заметно хуже оригиналов. Тому, кто это одобрил, нужно провериться у окулиста. Серьёзно, Sony нужно заставить их записаться на приём к офтальмологу и сходить туда». «Что, чёрт возьми, происходит с Sony? Кто вообще одобрил этот пост? Эти ИИ-фото выглядят просто безумно ужасно». «Это выглядит плохо. Сэндвич выглядит в разы хуже, цветок потерял детали и пересвечен. Все они выглядят хуже, чем оригинальный снимок. Это что, реклама, чтобы не покупать ваш телефон?» «Чёрт, я думал, это пародийный аккаунт, но нет. Как вообще можно подумать, что эти изображения лучше?» «Не может быть, чтоб вы это сделали. Кто-то в Sony мстит компании за что-то, потому что эта ИИ-версия объективно хуже. Тут прямо вайб апрельских розыгрышей». Предзаказы на Xperia 1 VIII уже стартовали в Европе. Базовая версия с 12 ГБ оперативной памяти стоит € 1500 (около 128 тыс. рублей).