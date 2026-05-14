Пользователи Gmail пожаловались на сокращение бесплатного «облака»
Google начала предоставлять лишь 5 ГБ бесплатного облачного хранилища для пользователей Gmail вместо стандартных 15 ГБ, если к учетной записи не привязан номер телефона. Об этом сообщает Rozetked со ссылкой на жалобы на форумах.
По словам пользователей, при регистрации нового адреса Gmail сервис предложил увеличить объем бесплатного хранилища до 15 ГБ только после подтверждения аккаунта с помощью мобильного номера.
При этом в Rozetked удалось создать новый аккаунт Gmail без привязки телефона и без ограничений на стандартный объем хранилища. Это может свидетельствовать о том, что Google пока проводит выборочное тестирование нововведения для отдельных регионов или групп пользователей.
Официально компания ситуацию не комментировала. На страницах технической поддержки Google Drive по-прежнему указано, что всем пользователям бесплатно доступны 15 ГБ пространства, распределяемого между Gmail, Google Drive и Google Photos.
Увеличить объем облачного хранилища можно, оплатив соответствующую подписку, однако для россиян она официально недоступна.
