Биологи бьют тревогу: человечество уничтожает «мудрецов» дикой природы

Наука давно знает, что старые животные играют особую роль в своих группах — но лишь недавно специалисты начали понимать, насколько она важна. Портал popsci.com рассказал, как старые, мудрые животные помогают новым поколениям выживать — и что может ждать их, если эта мудрость исчезнет.

На протяжении многих лет природохранители фокусировались на цифрах — их интересовало, сколько животных осталось в популяции. Но постепенно появляется все больше исследований, показывающих, что такой взгляд на вопрос слишком ограничен, и что потеря старых животных может повлиять на популяцию так, как не смогут учесть простые подсчеты.

Так, в 2024-м авторы научной работы, опубликованной в журнале Science, предложили термин «консервация долголетия» — он предполагает защиту полного возрастного спектра животных, включая наиболее старых представителей популяции. И концепт быстро вышел за грани простой теории. Международный союз охраны природы уже принял резолюцию, формально признающую защиту пожилых животных как важную задачу для охраны природы.

Ученые утверждают, что такие животные зачастую выполняют несколько критически важных ролей, которые попадают в одну из трех категорий: экологические знания, размножения и иммунитет. Они передают знания, необходимые для выживания, помогают в воспитании следующих поколений и передают защиту от болезней, накопленную с годами, потомкам. Если совместить эти факторы, то они могут сыграть решающую роль в процветании или медленном увядании целого вида.

Раньше биология охраны природы отдавала предпочтение динамике популяций. Для того, чтобы оценить здоровье вида, ученые подсчитывали количество животных и темпы их размножения, а также оценивали, сколько особей можно убрать, не причинив вреда популяции. Данный подход, сформированный под влиянием менеджмента дикой природы и рыбной отрасли, расценивает популяции как взаимозаменяемые коллекции индивидов, где одно животное можно спокойно заменить другим, до тех пор, пока цифры остаются в пределах допустимого.

Но теперь многие специалисты понимают, что это не так. И мало какие виды демонстрируют важность пожилых особей так же наглядно, как слоны. Долгое время самцов постарше считали «расходным» материалом — якобы они уже не представляют ценности для генофонда, и их можно убрать, не причинив вреда популяции. Однако исследование слонов в Ботсване обнаружило, что молодые самцы были значительно более склонными к агрессии (по отношению к транспорту, скоту, другим животным) в присутствии меньшего числа самцов старшего возраста. Они играли роль своеобразного социального буфера, помогая молодым слонам оценивать риски, тем самым снижая стресс и агрессию.

Таким образом, старые слоны играют роль лидеров в своих стадах. Обычно слоны тратят годы на то, чтобы обучиться навигации на местности, включая поиск источников питья и еды, и выработать навыки реакции на угрозы. При сильной засухе и наводнениях эти знания становятся критически важными. К тому же, ученые выяснили, что слоны, на самом деле, достигают пика фертильности лишь к 40-50 годам. Их потеря может очень негативно повлиять на размножение популяции.

Причем то же самое можно сказать не только о слонах, но и о представителях многих других видов. Проблема в том, что охотники и браконьеры, как правило, отдают приоритет добыче с самыми крупными рогами, темными шкурами, впечатляющими бивнями — то есть, с чертами, которые демонстрируют возраст, опыт и мощь животного. У львов и леопардам подобная селективность может вызвать цепную реакцию. Если старый самец льва исчезнет, то его прайд захватят более молодые самцы, что зачастую сопровождается убийством детенышей предыдущего лидера. А среди леопардов взрослые самцы контролируют определенные территории, и их присутствие заставляет подрастающее поколение искать собственные владения. Нет старых самцов — молодняк не расходится и остается близко к родственным самкам, что повышает риск кровосмешения.

Но если большие кошки просто представляют собой наглядный пример, то судьба китов — настоящий эксперимент по уничтожению пожилых животных. В XX веке индустриальная охота на китов убила миллионы, причем приоритетными целями были наиболее крупные особи, смерть которых привела к потере знаний о маршрутах миграции и местах кормежки. Сегодня исследования косаток и кашалотов показывают, что пожилые представители видов, особенно самки, играют центральные роли в руководстве группами и дележке добычи. Они определяют выживание целой социальной группы — их смерть также означает потерю ценного опыта.