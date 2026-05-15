Ученые предупредили о влиянии спутников связи на климат Земли

Климатологи обнаружили, что запуск флотилий спутников связи уже начал существенным образом влиять на климат Земли, насыщая ее атмосферу большим числом частиц сажи, которые оказывают охлаждающий эффект на планету.

Об этом сообщила пресс-служба Университетского колледжа Лондона (UCL).

"Можно сказать, что это "космическое" загрязнение атмосферы породило стихийный эксперимент по изменению климата, у которого может быть много непредсказуемых и серьезных последствий. Пока эти процессы слабо влияют на атмосферу Земли, и у нас еще есть возможность избежать возникновения необратимых и более опасных проблем", - заявила профессор UCL Элоиза Маре, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, за последние 10 лет на низкую околоземную орбиту было выведено несколько десятков тысяч спутников связи, входящих во флотилии Starlink, Leo, Qianfan и ряд других флотилий зондов. Их запуск кратно увеличил число спутников на орбите Земли и породил широкую дискуссию о последствиях подобных запусков для астрономических наблюдений, орбитальной инфраструктуры и всей планеты в целом.

В частности, исследователи из Великобритании заинтересовались тем, как вывод этих зондов на орбиту, работа их двигателей для поддержания орбиты и последующее разрушение в атмосфере будет влиять на климат Земли. Для получения подобных сведений ученые создали компьютерную модель, которая детально описывает процесс запуска и работы подобных космических аппаратов и их влияние на процессы в атмосфере.

Проведенные исследователями расчеты показали, что уже сейчас на долю флотилий спутников связи приходится около 35% выбросов космического сектора, негативно влияющих на климат планеты, а также подавляющее число частиц сажи и углерода, возникающих в верхних слоях атмосферы в результате разрушения отработанных космических аппаратов. К 2030 году эта доля выбросов достигнет отметки в 42%, а порождаемые ими частицы будут в 500 раз сильнее влиять на климат Земли, чем их аналоги, сформированные процессами на поверхности планеты.

При этом расчеты ученых показывают, что пока запуски эти спутников оказывают минимальный эффект на толщину озонового слоя, однако эта ситуация может измениться после расширения флотилий Leo и Guowang, а также вывода на орбиту новых серий спутников связи, чьи двигатели работают на топливе с высокой долей хлора. Это следует учитывать при проработке мер, нацеленных на защиту климата и атмосферы планеты от последствий подобных запусков, подытожили ученые.