Ядовитый орган белого медведя, о котором мало кто знает

Белый медведь — один из самых опасных хищников Арктики, но угрозу представляет не только само животное. «Рамблер» разобрался, почему печень белого медведя настолько опасна и как этот механизм связан с жизнью в Арктике.

Почему именно печень?

Печень у позвоночных работает как один из главных «складов» витамина A. Этот витамин необходим:

для зрения,

иммунной системы,

роста клеток,

работы кожи и слизистых оболочек.

Но витамин A относится к жирорастворимым веществам. В отличие от водорастворимых витаминов организм не выводит его быстро, а накапливает в тканях, прежде всего в печени. У большинства животных такие запасы безопасны. Однако у некоторых арктических хищников, включая белых медведей, концентрация витамина A становится экстремально высокой.

Насколько она опасна?

В печени белого медведя содержание витамина A может превышать безопасную для человека дозу в сотни раз. По данным исследований, опубликованных в Канадском журнале зоологии, в одном грамме печени белого медведя могут содержаться тысячи международных единиц витамина A. Некоторые оценки показывают концентрации свыше 20 000–30 000 IU на грамм ткани.

Для сравнения: рекомендуемая суточная норма витамина A для взрослого человека составляет около 3000 IU в сутки. Это означает, что даже относительно небольшой кусок печени может вызвать острую гипервитаминозную интоксикацию.

Что происходит при отравлении?

Состояние называется гипервитаминозом A. Избыток ретиноидов начинает токсически воздействовать на организм. Симптомы могут включать:

сильную головную боль,

тошноту,

рвоту,

головокружение,

сонливость,

боли в костях,

шелушение кожи,

нарушение зрения.

Особенность витамина A в том, что в больших количествах он становится токсичным для клеточных мембран и нервной системы. В тяжелых случаях возможны:

поражение печени,

отек мозга,

судороги,

нарушение работы внутренних органов.

Почему именно белый медведь накапливает столько витамина A?

Причина связана с пищевой цепочкой Арктики. Белые медведи питаются в основном тюленями, морскими млекопитающими и их жиром. А те, в свою очередь, получают витамин A через морские пищевые цепи, богатые жирорастворимыми веществами.

По мере продвижения вверх по пищевой цепи концентрация некоторых соединений может увеличиваться — это называется биоаккумуляцией. В результате организм белого медведя накапливает огромные запасы витамина A в печени.

Почему сами медведи не отравляются?

Организм белого медведя адаптирован к таким концентрациям. У человека и многих других животных механизмы хранения и переработки ретиноидов гораздо менее устойчивы к экстремальным дозам. У полярных хищников обмен веществ приспособлен к длительному накоплению жирорастворимых соединений.

Таким образом, печень белого медведя считается «ядовитой» из-за экстремально высокой концентрации витамина A. Для самого животного такие уровни безопасны благодаря адаптациям обмена веществ, но для человека даже небольшое количество печени может вызвать тяжелый гипервитаминоз. Однако сегодня печень белого медведя практически не употребляется в пищу, а охота на животных в значительной степени ограничена международными соглашениями.

