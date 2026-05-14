В соцсетях раскритиковали картину Моне, посчитав ее нейросетевой копией

Пользователи соцсети X (Twitter) раскритиковали одну из картин серии «Кувшинки» художника Клод Моне, приняв ее за изображение, созданное искусственным интеллектом (ИИ). Эксперимент провел пользователь с ником SHLØMS, который опубликовал две работы из знаменитой серии и выдал одну из них за попытку нейросети воспроизвести стиль художника.

Автор пранка предложил пользователям подробно объяснить, чем «сгенерированная» картина уступает настоящим работам Моне. После этого в комментариях начали критиковать полотно, называя его «мазней» и указывая на якобы характерные признаки ИИ-генерации.

Один из пользователей заявил, что в работе отсутствует согласованность глубины и цвета, а отражения и кувшинки сливаются без ощущения пространства и контраста. Другой комментатор отметил, что отражение в воде выглядит как «разбрызганный шум», тогда как, по его мнению, Моне понимал принципы отражения света. Также пользователи писали, что элементы картины кажутся «грязными» и «неестественно яркими».

После того как выяснилось, что опубликованная работа была подлинной картиной Моне, часть пользователей решила удалить свои комментарии.