Пользователи телевизоров LG начали жаловаться на всплывающую рекламу

Пользователи дорогих OLED-телевизоров южнокорейского бренда LG начали жаловаться на рекламу, всплывающую поверх интерфейсов подключенных устройств. На проблему обратил внимание пользователь Reddit под ником binkinater13.

Binkinater13 опубликовал фото, на котором виден его телевизор. На экране – стартовый экран PlayStation 5. Поверх этого интерфейса, в левом нижнем углу можно заметить рекламный баннер, который предлагает заказать пиццу для ночного киномарафона.

«Из-за последнего обновления на моем OLED-телевизоре LG стоимостью $1400 (примерно 102,5 тыс. руб. по курсу на 14 мая 2026 года, – «Газета.Ru») стала отображаться реклама», – посетовал Binkinater13.

Всего за несколько часов пост набрал свыше 10 тыс. голосов и почти 1000 комментариев. В комментариях пользователи поддержали раздражение Binkinater13 и поделились своими реакциями на подобную проблему. Многие из них предложили владельцу дорогого телевизора LG отключить его от Wi-Fi.