Ученые нашли документ, меняющий представление о Черной смерти

Во время исследований средневековых коллекций Британской библиотеки ученые обнаружили ранее не замеченный документ, позволяющий по-новому взглянуть на жизнь тех, кто пережил вспышку чумы («Черной смерти») 1346–1353 годов. Об этом сообщается в статье, опубликованной на портале The Conversation.

Документ - обрывок пергамента, вложенный в отчет о поместье Уорбойс в Рамси-Эбби, графство Хантингдоншир - фиксирует, сколько времени крестьяне отсутствовали на работе, будучи сраженными болезнью. Он также раскрывает имена выживших и показывает, сколько времени, по мнению их работодателей, мог занять процесс выздоровления.

По оценкам исследователей, во время «Черной смерти» - одной из самых смертоносных пандемий в задокументированной истории - погибло от трети до двух третей населения средневековой Европы. Учитывая колоссальные масштабы катастрофы, многие историки сосредоточились на поиске подробностей о судьбах тех, кто погиб. В результате истории тех, кто заразился чумой и выздоровел, остались в значительной степени нерассказанными.

Несмотря на смертоносность чумы, выздороветь было возможно, и средневековые хронисты упоминают - какой бы маловероятной она ни казалась - возможность выживания. Например, Джеффри ле Бейкер, клерк из Суинбрука в Оксфордшире, писал через несколько лет после пандемии, что выздоровление зависело от симптомов конкретного человека.

«Люди, которые еще вчера были полны счастья, на следующий день оказывались мертвы. Некоторых мучили нарывы, внезапно возникавшие в разных частях тела; они были настолько твердыми и сухими, что при их вскрытии почти не вытекало никакой жидкости. Многие из таких людей спасались - либо благодаря вскрытию нарывов, либо через долгие страдания. У других же жертв по всей коже были рассеяны маленькие черные пустулы. Из этой группы выживали и восстанавливали здоровье лишь немногие, а вернее - почти никто», - утверждал ле Бейкер.

На вопрос о том, кто именно выздоравливал, почему так много людей пали жертвами болезни, в то время как другие выжили, ответов нет. Документальных свидетельств об этом крайне мало, поскольку большинство средневековых источников фиксируют информацию скорее о смертности, чем о течении болезни.

Однако в отчет о поместье Уорбойс было включено уникальное дополнение: подробный список группы людей, заболевших в период с конца апреля по начало августа 1349 года. Монахи аббатства Рамси составили перечень арендаторов земли, которые были настолько серьезно больны, что не могли работать на землях лорда, и детально зафиксировали продолжительность их отсутствия.

Очевидно, что чума влияла на людей по-разному. Быстрее всех поправился Генри Браун, который пропустил всего одну рабочую неделю. Напротив, Джон Дерворт и Агнес Молд перенесли гораздо более затяжные болезни и отсутствовали в течение девяти недель. Средняя продолжительность болезни составляла от трех до четырех недель, при этом три четверти людей возвращались к работе менее чем через месяц.

Скорость выздоровления кажется еще более удивительной, учитывая, что по закону они имели право на отпуск по болезни сроком до одного года и одного дня. Список выживших преимущественно состоит из арендаторов, занимавших более крупные земельные владения. Историки и археологи долгое время споры о том, убивала ли чума всех без разбора, невзирая на статус, пол или возраст, или же бедняки и пожилые люди были более уязвимы.

Выживание такого большого количества состоятельных арендаторов может указывать, что более высокий уровень жизни позволил им восстанавливаться быстрее, чем их бедным соседям - возможно, потому, что они могли эффективнее противостоять вторичным инфекциям и осложнениям. В то же время не следует придавать особого значения тому факту, что 19 из 22 человек были мужчинами: это отражает гендерную специфику аренды земли для работ, а не избирательность самой чумы по половому признаку.

Хотя 22 человека могут показаться не таким уж большим количеством, в обычный год в 1340-х летом фиксировалось всего два или три случая отсутствия на работе. Таким образом, это представляет собой десятикратное увеличение обычного уровня заболеваемости.

Современное представление о последствиях «Черной смерти» сформировалось под влиянием ужасающих масштабов смертности. Количество умерших и больных в деревнях и городах по всей Европе, должно быть, значительно превышало количество здоровых.

Информацию о последствиях этого можно найти в средневековых отчетах и хрониках, одна из которых гласит: «Нехватка слуг и рабочих была столь велика, что не осталось никого, кто знал бы, что нужно делать».

Найденный в Британской библиотеке документ доказывает, что исцеление было возможным даже во время одной из самых страшных пандемий. Новые свидетельства также раскрывают поразительную стойкость средневековых крестьян. Многие из них томились на больничных койках с бубонами (болезненными, воспаленными лимфатическими узлами в паху и на шее), харкали кровью и мучились от лихорадки, но при этом не только выжили, но и вернулись к работе всего через несколько недель.