Раскрыта важная роль древних сумок в эволюции человека

По данным исследования, опубликованного в Journal of Anthropological Archaeology, привычные сегодня сумки и рюкзаки рассматриваются как продолжение крайне древней технологической линии, уходящей вглубь плейстоцена (от 2,58 млн до 11,7 тыс. лет назад).

Авторы работы собрали обширную базу данных древних емкостей и попытались оценить, какую роль такие предметы могли играть в жизни ранних людей.

База данных древних контейнеров

Исследователи систематизировали более 700 археологических объектов, связанных с переносом и хранением. В итоговую базу вошли 739 предметов плейстоценовой эпохи. Большая их часть обнаружена в Европе, что частично отражает неравномерность археологических исследований по регионам.

Работа строилась на анализе уже опубликованных материалов, включая ранее незамеченные или недооцененные находки. В ряде случаев пересматривались старые интерпретации артефактов, которые ранее считались бытовыми или ритуальными объектами без транспортной функции.

Чтобы выделить возможные «контейнеры» древности, исследователи использовали три типа свидетельств. Это сами предметы, например каменные лампы или выдолбленные раковины. Второй тип — изображения: наскальные рисунки и резьба, где люди показаны с емкостями. Третий — косвенные следы, включая износ на каменных орудиях, который может указывать на использование кожаных мешков или сумок.

Находки плейстоценовой эпохи

Самым древним объектом в выборке стал поднос из коры, возраст которого оценивается примерно в 500 000–400 000 лет. Среди других находок — костяные трубки из России и полые раковины из Южной Африки.

При этом более трех четвертей всех объектов относятся к последним 25 000 годам плейстоцена. Авторы интерпретируют это как возможное усиление зависимости человека от переносных емкостей в поздний период эпохи. Также это может отражать не реальный рост использования, а лучшую сохранность более поздних материалов и более плотную археологическую выборку.

Контейнер как технология выживания

Работа ставит под сомнение представление о том, что сложные системы хранения появились только с переходом к земледелию около 12 000 лет назад. По мнению исследователей, контейнеры использовались не только для хранения, но и для транспортировки ресурсов, что напрямую влияло на мобильность групп охотников-собирателей.

Один из ключевых выводов авторов звучит так:

«Контейнер, пожалуй, является самым важным и распространенным технологическим понятием человечества. Кроме того, контейнеры — это не сельскохозяйственное изобретение, а скорее „неотъемлемый компонент образа жизни охотников-собирателей“».

Контейнер как продолжение тела

Исследователи предлагают смотреть на такие предметы как на продолжение человеческих возможностей. Перенос воды, еды и других ресурсов на большие расстояния, по их мнению, мог играть ключевую роль в выживании и расселении людей. По сути, контейнеры снижали зависимость от постоянных источников ресурсов и позволяли группам уходить дальше от привычных мест обитания.

В этой перспективе сумка или мешок перестает быть просто бытовой вещью. Это один из базовых инструментов адаптации, который помогал людям вести мобильный образ жизни задолго до появления земледелия.