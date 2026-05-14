Эксперты высказались о тайнах рассекреченных файлов США об НЛО

Пентагон по распоряжению президента США Дональда Трампа рассекретил сотни страниц файлов о неопознанных летающих объектах. Действительно ли в небе видели серафимов, и почему загадочные файлы были опубликованы именно сейчас, рассказали опрошенные aif.ru эксперты.

Ранее в США опубликовали около 160 файлов с информацией о потенциальных неопознанных летающих объектах, которые были собраны военными, NASA и другими ведомствами с 1940-х годов.

Среди них есть и видеоролик, который был снят в 2013 году инфракрасным датчиком на борту военной платформы США. На кадрах видно контрастный объект, напоминающий восьмиконечную звезду с ветвями разной длины. Он выполняет маневры и меняет форму в воздухе, словно «выращивая дополнительные конечности».

Пастор Джош Хоуэртон из Техаса заявил, что объект похож на описание херувимов в Книге пророка Иезекииля в Ветхом Завете. А член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна, которая настаивала на публикации этих файлов, разместила в соцсетях изображение херувима.

Однако бывший военный летчик, известный под псевдонимом Fighterbomber, пояснил газете, что загадочный объект может иметь вполне земное происхождение.

«Этот объект больше похож на ракету, снятую с задней полусферы», — заметил он.

В свою очередь советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников обратил внимание на «своевременность» появления этих загадочных материалов в публичном пространстве.

«Причинно-следственная связь с проигрышем США в Иране вполне очевидна. Штаты очень сильно зависимы от общественного мнения, и поэтому для того, чтобы отвлечь население от событий на Ближнем Востоке, Дональд Трамп, будучи хорошим бизнесменом и пиарщиком, предлагает американцам отвлечься и заняться наблюдениями за неопознанными летающими объектами», — пояснил он.

По мнению военного эксперта, «секретные материалы» Пентагона являются качественными фальшивками, но «американцы в это готовы верить, им это нравится, и поэтому продолжаться этот процесс будет достаточно длительное время».

Напомним, что 28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Тегеран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке, а также перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть нефти. В итоге цены на энергоносители ощутимо выросли, как и цена на бензин в США.

Между США и Ираном продолжаются мирные переговоры, однако Ормузский пролив остается закрытым. При этом нежелание Тегерана идти на уступки заставляет Белый дом рассматривать сценарий возобновления боевых действий.