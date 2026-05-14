В Таиланде нашли крупнейшего динозавра Юго-Восточной Азии

Международная группа ученых описала новый вид гигантского растительноядного динозавра — крупнейшего из когда-либо найденных в Юго-Восточной Азии. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Останки динозавра обнаружили еще десять лет назад на северо-востоке Таиланда, у берега пруда в провинции Чайяпхум. Палеонтологи изучили позвонки, ребра, кости таза и конечностей, включая плечевую кость длиной 1,78 метра — примерно с человеческий рост.

Новый вид получил название Nagatitan chaiyaphumensis. Слово «нага» отсылает к мифическим водным змеям из фольклора Юго-Восточной Азии, а «титан» — к гигантам древнегреческой мифологии.

По оценкам исследователей, динозавр достигал 27 метров в длину и весил около 27 тонн — примерно как девять взрослых азиатских слонов. Он жил в раннем меловом периоде около 100–120 миллионов лет назад.

По словам ведущего автора работы Титивут Сетапаничсакул, новый вид относится к группе длинношеих зауроподов — гигантских травоядных динозавров, к которым также относятся диплодоки и бронтозавры.

Ученые считают, что Nagatitan chaiyaphumensis был представителем группы Euhelopodidae — азиатской линии зауроподов, распространенной только на территории Азии. Исследователи отмечают, что находка может оказаться последним крупным зауроподом региона. Более молодые породы в этом районе уже формировались в условиях мелководного моря, где останки наземных динозавров практически не сохранялись.

Во времена жизни гиганта территория современного Таиланда представляла собой засушливую или полузасушливую равнину с извилистыми реками. Рядом с ним обитали более мелкие растительноядные динозавры, хищные кархародонтозавры и спинозавриды, а также летающие птерозавры.

Исследователи подчеркивают, что Юго-Восточная Азия остается одним из наименее изученных регионов с точки зрения палеонтологии динозавров. По словам руководителя проекта Сита Маниткун, Таиланд уже входит в число стран Азии с одним из самых богатых наборов находок динозавров.

Полноразмерная реконструкция Nagatitan chaiyaphumensis выставлена в музее в Бангкоке.