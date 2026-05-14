Первый российский BIOS удалили из реестра отечественного ПО

Из реестра отечественного программного обеспечения исключили BIOS компании «Рикор». Об этом сообщает CNews.

© Газета.Ru

Отмечается, что соответствующая запись была удалена по поручению Минцифры от 12 мая 2026 года. Причиной названы неактуальность сведений в реестре и отсутствие ответа правообладателя на запрос об их обновлении.

Речь идет о низкоуровневом программном обеспечении BIOS, отвечающем за первичную инициализацию оборудования и запуск устройства. Наличие отечественной системы ввода-вывода имеет стратегическое значение для производителей серверов, ПК и промышленной техники, особенно при участии в государственных закупках и проектах импортозамещения.

«Рикор» объявил о разработке собственного BIOS еще в 2018 году, а в 2023-м решение было внесено в реестр российского ПО. Продукт поддерживал спецификацию UEFI и мог использоваться в ноутбуках, моноблоках, персональных и промышленных компьютерах, а также тонких клиентах на базе процессоров AMD и Intel архитектуры x86.

В компании заявили, что исключенная запись уже не соответствует текущей структуре бизнеса и продуктовой линейке. По словам генерального директора «Рикор Групп» Бориса Иванова, производитель отказался от серверов на базе AMD и сосредоточился на системах с процессорами Intel Xeon Gen4 и Gen5.

Кроме того, разработка ПО была выделена в отдельное юридическое лицо «Рикор ИИ». Существующую запись в реестре, датированную мартом 2023 года, продлевать не планируется. Новые заявки, включая решения в области BIOS и базового системного ПО, компания намерена подавать уже от имени нового юрлица.