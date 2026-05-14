NASA скорректирует миссию Artemis III

По данным НАСА, планы программы Artemis III могут быть скорректированы: вместо немедленного перехода к лунной орбите агентство рассматривает промежуточную миссию на околоземной орбите.

Его цель — отработать сближение и стыковку корабля Orion с коммерческими лунными посадочными системами SpaceX и Blue Origin перед реальной высадкой на Луну.

Подготовка миссии и пересмотр профиля полета

После включения элементов лунной посадочной архитектуры в программу Artemis инженеры НАСА анализируют несколько сценариев миссии. Речь идет о раннем испытательном полете, который должен снизить риски перед следующими этапами программы.

Как пояснил Джереми Парсонс, исполняющий обязанности помощника заместителя администратора программы «Луна — Марс»,

«Хотя это миссия на околоземной орбите, она станет важным шагом на пути к успешной высадке на Луну в рамках программы "Артемида IV". "Артемида III" — одна из самых сложных миссий, когда-либо предпринятых НАСА. Кроме того, НАСА впервые будет координировать кампанию запусков, включающую несколько космических аппаратов и новые элементы операций программы "Артемида". Это позволит отработать взаимодействие систем до отправки астронавтов на поверхность Луны и строительства там лунной базы».

Орбитальный сценарий и состав миссии

По предварительной схеме ракета Space Launch System стартует с космодрома имени Кеннеди во Флориде с экипажем из четырех человек на борту корабля Orion.

Вместо криогенной верхней ступени планируется использовать массогабаритный «спейсер» — конструкцию, которая повторяет размеры и интерфейсы ступени, но не содержит двигателя. Это нужно для проверки совместимости систем без риска, связанного с активной силовой установкой.

После вывода на орбиту служебный модуль европейского производства переводит Orion на стабильную низкую околоземную орбиту. Здесь экипаж сможет проводить длительные операции и стыковки с посадочными аппаратами.

Технические испытания и новые элементы

Ключевая часть миссии — проверка взаимодействия Orion с двумя посадочными системами: Starship HLS от SpaceX и Blue Moon Mark 2 от Blue Origin. По плану астронавты могут выполнить стыковку хотя бы с одним из них.

Отдельный блок работ связан с системами жизнеобеспечения и стыковочным узлом. Миссия будет длиннее, чем Artemis II, что позволит собрать больше данных о работе экипажа в автономном режиме.

Также запланировано тестирование модернизированного теплозащитного экрана при возвращении на Землю. Это должно расширить допустимые режимы входа в атмосферу для будущих лунных миссий.

Связь, управление и дополнительные эксперименты

НАСА рассматривает альтернативы связи, поскольку сеть дальней космической связи Deep Space Network может не использоваться в полном объеме. Агентство изучает варианты коммерческой и гибридной передачи данных.

Отдельно обсуждается запуск кубсатов, а также участие международных партнеров в дополнительных экспериментах на околоземной орбите.

Кроме того, прорабатываются интерфейсы скафандров Axiom Extravehicular Mobility Unit, чтобы проверить их готовность к будущим выходам на лунную поверхность.

Значение миссии

В НАСА подчеркивают, что Artemis развивается как многоэтапная программа с растущей сложностью операций — от орбиты Земли до лунной поверхности и далее к Марсу. Как отмечают в агентстве, цель заключается не только в высадке, но и в формировании устойчивой инфраструктуры для долгосрочных миссий и научной работы на Луне.