Группировку «Рассвет» отказались называть полным аналогом Starlink

Спутниковая группировка "Рассвет" от компании "Бюро 1440" (входит в "Икс холдинг") не является копией или полным аналогом американской Starlink.

© «Бюро 1440»

Об этом в интервью РБК сообщил генеральный директор "Икс холдинга" и российской аэрокосмической компании "Бюро 1440" Алексей Шелобков.

"Сравнение со Starlink - естественная реакция рынка на появление новой технологии. Но надо смотреть шире - на связь в целом. <...> Сейчас мы говорим о переходе на новый стандарт связи, и как часто бывает, кто делает что-то первым, надолго начинает ассоциироваться с этой технологией. Но надо понимать, что каждая следующая компания не будет повторять то, что делала предыдущая: она будет двигать развитие связи вперед. Это будет логичное развитие технологий, архитектуры, а не копии или реплики", - отметил он.

По его словам, "Бюро 1440" создает все ключевые технологии, системы, компоненты внутри компании. Шелобков подчеркнул, что российские специалисты не копируют, а создают собственные технологии мирового уровня, что позволяет добиться настоящей независимости и управляемой экономики проекта.

В то же время, если сравнивать путь "Бюро 1440" и Starlink, архитектура сети российского предприятия строится на 5G NTN, благодаря которому дальнейшее развитие связи, подключение устройств может выйти на совершенно другой уровень. Еще одно отличие заключается в бизнес-составляющей. Так, группировка "Рассвет" создается как индустриальная платформа для российской цифровой экономики - транспорта, промышленности, операторов связи, отдаленных территорий страны.

В конце марта компания "Бюро 1440" успешно вывела на орбиту первые 16 спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет". Космические аппараты интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку.