Депутат Горелкин: рукотворный контент в сети должны выделяться на фоне ИИ-контента

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил маркировать изображения и видео, полностью созданные человеком без использования нейросетей, чтобы выделять такой контент на фоне материалов, сгенерированных искусственным интеллектом. Инициативу он озвучил во время обсуждения проблемы дипфейков на форуме в МГТУ им. Баумана с участием представителей Минцифры, АНО "Диалог Регионы", ФГУП ГРЧЦ и других организаций. По словам депутата, мировой опыт борьбы с дипфейками в основном сводится к двум мерам – выявлению ИИ-контента с помощью специального программного обеспечения и его маркировке. Однако российские цифровые платформы, как отметил Горелкин, относятся к такому подходу настороженно, поскольку проверка контента даже современными системами детекции требует времени и фактически переводит соцсети и видеохостинги в режим тотальной премодерации. Горелкин заявил, что вместо обязательной маркировки ИИ-контента платформам стоит предоставить авторам возможность помечать материалы, созданные без нейрогенерации, специальным значком. По его мнению, именно такой контент может проходить дополнительную проверку и премодерацию на отсутствие искусственного интеллекта, тогда как весь остальной немаркированный контент можно считать потенциально небезопасным по умолчанию. "Предложил коллегам подумать над идеей, о которой уже здесь рассказывал: маркировать не ИИ-контент, а те ролики и изображения, которые были полностью созданы человеком, без использования нейрогенерации", – написал Горелкин.