Ученые раскрыли тайну редких муравьев, обитающих на Кубани

В Краснодарском крае зоологи раскрыли секреты редкого вида муравьев Temnothorax brauneri. Исследователи Дмитрий Шевченко и Залимхан Юсупов впервые подробно описали его биологию и распространение.

Оказалось, что самки этого вида достигают 3–4 мм в длину и окрашены равномерно — от рыжевато-коричневого до почти черного. Их главные приметы: морщинистая головка и грудь, а также темный цвет.

Муравьи живут только на Западном Кавказе, включая Краснодарский край, а также в Адыгее, Абхазии и Грузии. Они предпочитают влажные буково-грабовые леса, прячутся в мертвой древесине и трещинах известняка.

Самое неожиданное: в Адыгее нашли гнезда, где несколько маток откладывают яйца одновременно. Для муравьев это большая редкость.

«Для рода Temnothorax она совершенно нехарактерна и известна лишь у нескольких видов. Для понимания биологии этих муравьев данную выявленную особенность мы считаем наиболее значимой», — пояснил зоолог ЮНЦ РАН Дмитрий Шевченко.

Ученые называют эту находку важной для понимания так малоизученного вида насекомых, сообщает пресс-служба ЮНЦ РАН.

