В Центральной России растет ареал нетипичных насекомых и животных

Глобальное потепление способствует расширению ареала богомола обыкновенного, аргиопы Брюннихи и золотистого шакала в Центральной России.

Это ведет не к вытеснению местных видов, а к постепенной трансформации сложившихся сообществ, сообщил ТАСС заведующий кафедрой зоологии и физиологии Тверского государственного университета (ТвГУ), доктор биологических наук Андрей Зиновьев.

"Богомол обыкновенный - яркий индикатор потепления. Для средней полосы он долго был редкой южной находкой, а теперь всё чаще встречается в Московской, Тульской, Ивановской, Тверской и соседних областях. Пока он не перестроил экосистему, но тенденция показательная", - сказал эксперт.

По словам ученого, паук оса (аргиопа Брюнниха) за последние десятилетия стал встречаться севернее прежних границ: южные членистоногие получают возможность закрепляться там, где раньше зимы были слишком суровы (хотя этот вид и не является насекомым, для экосистемы он служит таким же "сигнальщиком"). Золотистый шакал тоже все чаще фиксируется севернее традиционного ареала - в Воронежской, Саратовской, Московской, Ленинградской, Архангельской, а в последние годы и во Владимирской областях.

"Однако важно не сводить все только к климату. Шакалу помогают мягкие малоснежные зимы, а также дороги, свалки, падаль и снижение прессинга со стороны крупных хищников. Потепление - один из факторов, но не единственный", - отметил Зиновьев.

Ситуация с распространением птиц, как сказал ученый, носит мозаичный характер. Южные виды (удод, золотистая щурка, некоторые цапли) периодически отмечаются на пролете, однако надежным признаком расширения ареала считается лишь их регулярное гнездование в течение ряда лет.

По сообщению ученого, средняя температура выросла на полградуса за десятилетие. Для природных сообществ это влечет за собой изменения продолжительности зимы, сроков наступления весны, количества дней со снегом, влажности почв, режима рек и численности насекомых, хотя человек может и не заметить столь небольшого температурного сдвига.

"Для животных это уже не абстрактная климатология, а вполне конкретные условия жизни: где зимовать, чем кормиться, когда размножаться и с кем конкурировать", - пояснил Зиновьев.

Находящиеся под угрозой виды

В первую очередь из за изменения климата под угрозой - специализированные виды: холодноводные рыбы и беспозвоночные (хариус, ручьевая форель, налим), обитатели старых лесов (глухарь, рябчик, трехпалый дятел, некоторые совы), животные со "снежной маскировкой" (заяц беляк, белая куропатка) и лоси, страдающие от жары и кровососущих насекомых. Быстрее всего к климатическим изменениям приспосабливаются насекомые - они могут резко увеличить численность и продвинуться на север за 5-10 лет благодаря короткому жизненному циклу, чуть медленнее - птицы (процесс занимает десятилетия), а млекопитающие реагируют медленнее всего, поскольку для расширения их ареала нужны не только подходящие температуры, но и соответствующий ландшафт, кормовая база и отсутствие конкуренции. При этом универсальные виды (лисица, кабан, серая ворона и многие синантропные виды) адаптируются к изменениям легче.