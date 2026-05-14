В заливе Петра Великого обнаружили затонувший в 1906 году пароход

Тихоокеанский флот (ТОФ) обнаружил в акватории залива Петра Великого пароход «Князь Горчаков», затонувший в 1906 году.

«В результате обследования акватории залива Петра Великого силами Тихоокеанского флота обнаружено лежащее на грунте судно. По предварительным данным, это пароход «Князь Горчаков», который подорвался на мине в 1906 году на подходе к Владивостоку», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ТОФ.

Затонувший пароход был обнаружен экипажем гидрографического судна «Антарктида». Обследование обломков продолжат с использованием современных необитаемых телевизионных аппаратов.

18 мая 1906 года в районе Владивостока пароход «Князь Горчаков» подорвался на морской мине. Судно затонуло, его экипаж спасся на шлюпках. Долгое время точное местоположение обломков определить не удавалось.

В апреле 2025 года военнослужащие Тихоокеанского флота при поддержке ветеранских организаций обнаружили в заливе Петра Великого затонувшую в годы Великой Отечественной войны подводную лодку типа «Малютка».