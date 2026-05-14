$73.3485.9

Денисовцы и Homo erectus могли скрещиваться, показало исследование ископаемых зубов

Naukatv.ru

Исследователям впервые удалось извлечь значительное количество сохранившегося белка из ископаемых останков, предположительно принадлежащих древнему виду людей Homo erectus.

Найдены следы связей Homo erectus и денисовцев
© Naukatv.ru

Белки с останков H. erectus уже получали и раньше, но лишь сейчас они впервые дали важную информацию об этом виде, которой палеогенетики поделились на страницах Nature. Данные указывают на то, что H. erectus скрещивался с денисовцами — другой группой гомининов в Азии.

Человек прямоходящий был одним из самых широко распространенных видов гомининов. Обитал он на этой планете довольно долго — впервые H. erectus появляется в летописи окаменелостей 2 миллиона лет назад в Африке и достигает Евразии 1,8 миллиона лет назад, о чем свидетельствуют находки в Дманиси (Грузия). Некоторые из них дошли до Явы, где просуществовали вплоть до 108 000 лет назад.

В 2020 году удалось извлечь белки из эмали одного зуба, найденного в Дманиси. Это стало подтверждением принципиальной возможности извлечения белков из окаменелостей H. erectus, но больше никакой информации не дало, говорит профессор Джон Хокс из Висконсинского университета в Мадисоне.

В Институте палеонтологии позвоночных и палеоантропологии в Пекине сумели выделить белки из шести приписываемых H. erectus зубов, найденных в разных местонахождениях в Китае. Судя по маркерному белку амелогенину Y (кодируется Y-хромосомой), пять особей были мужского пола, а один зуб принадлежал женщине.

Во всех зубах обнаружены два специфических варианта белков. Один из них прежде не встречался ни у одной группы людей, что позволяет предположить его уникальность для H. erectus.

Второй вариант уже был известен — у денисовцев, обитавших в Восточной Азии в последние несколько сотен тысяч лет. Ранее было установлено, что геном денисовцев содержит ДНК от неизвестной группы гомининов, что указывает на скрещивание денисовцев с этой группой. Авторы исследования предполагают, что этими загадочными гомининами были H. erectus, и что вариант белка перешел к денисовцам в результате смешения с ними.

Хокс с осторожностью относится к таким далеко идущим выводам. Главная неопределенность для него заключается в том, принадлежали ли эти зубы H. erectus: нашли их отдельно от других останков, а форма не вполне характерна для этого вида. И сравнить не с чем — все не вызывающие сомнений окаменелости человека прямоходящего из КНР относятся к другим эпохам, часто им больше миллиона лет.

Отсюда альтернативная версия Хокса: «Эта популяция — вовсе не Homo erectus. Это денисовцы».

Обнаруженные варианты белков могут быть просто свидетельством изменчивости внутри денисовцев. В пользу этого говорит недавнее исследование, которое проанализировало ДНК денисовцев у 30 современных популяций и показало, что она происходит из трех различных групп денисовцев, каждая из которых скрещивалась с Homo sapiens.

Другой вариант: возможно, денисовцы и H. erectus все же скрещивались. В таком случае «это популяция денисовцев, имеющая примесь от Homo erectus», допускает профессор.

Чтобы понять, какая из трех версий верна, потребуются новые ископаемые находки и молекулярные данные, заключил он.