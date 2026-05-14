Найдены следы связей Homo erectus и денисовцев

Исследователям впервые удалось извлечь значительное количество сохранившегося белка из ископаемых останков, предположительно принадлежащих древнему виду людей Homo erectus.

Белки с останков H. erectus уже получали и раньше, но лишь сейчас они впервые дали важную информацию об этом виде, которой палеогенетики поделились на страницах Nature. Данные указывают на то, что H. erectus скрещивался с денисовцами — другой группой гомининов в Азии.

Человек прямоходящий был одним из самых широко распространенных видов гомининов. Обитал он на этой планете довольно долго — впервые H. erectus появляется в летописи окаменелостей 2 миллиона лет назад в Африке и достигает Евразии 1,8 миллиона лет назад, о чем свидетельствуют находки в Дманиси (Грузия). Некоторые из них дошли до Явы, где просуществовали вплоть до 108 000 лет назад.

В 2020 году удалось извлечь белки из эмали одного зуба, найденного в Дманиси. Это стало подтверждением принципиальной возможности извлечения белков из окаменелостей H. erectus, но больше никакой информации не дало, говорит профессор Джон Хокс из Висконсинского университета в Мадисоне.

В Институте палеонтологии позвоночных и палеоантропологии в Пекине сумели выделить белки из шести приписываемых H. erectus зубов, найденных в разных местонахождениях в Китае. Судя по маркерному белку амелогенину Y (кодируется Y-хромосомой), пять особей были мужского пола, а один зуб принадлежал женщине.

Во всех зубах обнаружены два специфических варианта белков. Один из них прежде не встречался ни у одной группы людей, что позволяет предположить его уникальность для H. erectus.

Второй вариант уже был известен — у денисовцев, обитавших в Восточной Азии в последние несколько сотен тысяч лет. Ранее было установлено, что геном денисовцев содержит ДНК от неизвестной группы гомининов, что указывает на скрещивание денисовцев с этой группой. Авторы исследования предполагают, что этими загадочными гомининами были H. erectus, и что вариант белка перешел к денисовцам в результате смешения с ними.

Хокс с осторожностью относится к таким далеко идущим выводам. Главная неопределенность для него заключается в том, принадлежали ли эти зубы H. erectus: нашли их отдельно от других останков, а форма не вполне характерна для этого вида. И сравнить не с чем — все не вызывающие сомнений окаменелости человека прямоходящего из КНР относятся к другим эпохам, часто им больше миллиона лет.

Отсюда альтернативная версия Хокса: «Эта популяция — вовсе не Homo erectus. Это денисовцы».

Обнаруженные варианты белков могут быть просто свидетельством изменчивости внутри денисовцев. В пользу этого говорит недавнее исследование, которое проанализировало ДНК денисовцев у 30 современных популяций и показало, что она происходит из трех различных групп денисовцев, каждая из которых скрещивалась с Homo sapiens.

Другой вариант: возможно, денисовцы и H. erectus все же скрещивались. В таком случае «это популяция денисовцев, имеющая примесь от Homo erectus», допускает профессор.

Чтобы понять, какая из трех версий верна, потребуются новые ископаемые находки и молекулярные данные, заключил он.