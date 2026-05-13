Названы лучшие телевизоры в пределах 15-65 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти самых выгодных телевизоров стоимостью от 15 до 65 тыс. руб.

Открывает список TCL 32V4C за 15,6 тыс. руб., оснащенный 32-дюймовым QLED-экраном с HD-разрешением и яркостью 300 нит, стереодинамиками мощностью 16 Вт с поддержкой Dolby Audio и операционной системой Google TV с поддержкой Android-приложений.

Следом идет Tuvio Full HD DLED Framelesss 43, который при цене 17,7 тыс. руб. предлагает DLED-экран на 43 дюйма с разрешением Full HD и яркостью 250 нит, стереодинамики мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Digital Plus и операционную систему YaOS со встроенной «Алисой AI» и поддержкой Android-приложений.

На третьей строчке оказался Toshiba 50M450RE стоимостью 37,8 тыс. руб. Он оснащен 50-дюймовой QLED-панелью с разрешением 4K, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, а также яркостью в 350 нит. Он выделяется наличием фирменного движка REGZA Engine, отвечающего за оптимизацию качества изображения, и стереодинамиками мощностью 24 Вт с поддержкой Dolby Atmos. Среди прочих характеристик отмечается использование операционной системы VIDAA, поддержка фирменной игровой панели Game Deck с ALLM-режимом, VRR и технологии Ultimate Motion.

На четвертом и пятом местах расположились Hisense 55E77SL Pro и Tuvio 4K Ultra HD MiniLED Frameless 65 за 51,9 и 64,6 тыс. руб. соответственно.