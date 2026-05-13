Названы лучшие телевизоры в пределах 15-65 тысяч рублей

"Палач" составил топ-5 выгодных телевизоров от 15 до 65 тысяч рублей
Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти самых выгодных телевизоров стоимостью от 15 до 65 тыс. руб.
Открывает список TCL 32V4C за 15,6 тыс. руб., оснащенный 32-дюймовым QLED-экраном с HD-разрешением и яркостью 300 нит, стереодинамиками мощностью 16 Вт с поддержкой Dolby Audio и операционной системой Google TV с поддержкой Android-приложений.
Следом идет Tuvio Full HD DLED Framelesss 43, который при цене 17,7 тыс. руб. предлагает DLED-экран на 43 дюйма с разрешением Full HD и яркостью 250 нит, стереодинамики мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Digital Plus и операционную систему YaOS со встроенной «Алисой AI» и поддержкой Android-приложений.
На третьей строчке оказался Toshiba 50M450RE стоимостью 37,8 тыс. руб. Он оснащен 50-дюймовой QLED-панелью с разрешением 4K, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, а также яркостью в 350 нит. Он выделяется наличием фирменного движка REGZA Engine, отвечающего за оптимизацию качества изображения, и стереодинамиками мощностью 24 Вт с поддержкой Dolby Atmos. Среди прочих характеристик отмечается использование операционной системы VIDAA, поддержка фирменной игровой панели Game Deck с ALLM-режимом, VRR и технологии Ultimate Motion.
На четвертом и пятом местах расположились Hisense 55E77SL Pro и Tuvio 4K Ultra HD MiniLED Frameless 65 за 51,9 и 64,6 тыс. руб. соответственно.