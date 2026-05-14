На Алтае нашли зуб неандертальца со следами стоматологической операции

Необычный зуб обнаружили ученые в Чагырской пещере на Алтае. Нижний коренной зуб принадлежал взрослому неандертальцу, его возраст оценили в 59 тысяч лет. В его основании заметили отверстие неправильной формы, которое доходило до пульповой камеры.

На поверхности зуба вокруг отверстия заметили царапины. Они указали на возможные манипуляции с применением какого-то инструмента. Предположительно, это было тонкое каменное орудие.

Ученые пришли к выводу, что полость зуба намеренно просверлили. Таким образом, артефакт можно назвать самым ранним свидетельством стоматологических практик в истории человека. Так, неандертальцы могли распознать инфекцию, сделать инструмент и провести процедуру, способную облегчить боль. Следы износа показали, что «пациент» сохранил зуб и пользовался им после вмешательства.

Как показало моделирование, маленький заостренный инструмент мог успешно удалить кариозную полость. Обнажение пульпы зуба и очистка содержимого полости также привели бы к омертвению нервов и кровеносных сосудов, что уменьшило бы боль. Исследование еще раз подтвердило, что неандертальцы не были примитивными гоминидами, а обладали высоким уровнем развития когнитивной и эмоциональной сферы, сообщает Plos One.

Ранее ученые восстановили картину смешения Homo sapiens и неандертальцев по анализу ДНК. Так, раннее скрещивание происходила в основном между неандертальцами мужского пола и Homo sapiens женского пола. Такая «социальная динамика» сохранялась на протяжении тысячелетий, что повлияло на структуру генома.