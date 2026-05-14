Samsung придумала, как спрятать стилус в «трикладушке»

У складывающихся втрое смартфонов есть проблема: некуда положить стилус. Samsung, например, просто от него избавилась. Но новый патент компании предлагает выход: встроить отсек для S Pen прямо в шарнир.

© Ferra.ru

На рисунках инсайдера @xleaks7 видно, что S Pen вставляется вертикально в специальный «карман» внутри механизма. Причём перо там держится на магнитах, подзаряжается и даже может передавать сигнал, правильно ли оно вставлено.

© Samsung

Но есть и минусы. Судя по чертежам, складной экран сам и является сторонами этого «кармана». Если постоянно вынимать и вставлять стилус, со временем он может начать тереть по дисплею.

Пока это лишь идея на бумаге.