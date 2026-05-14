В WhatsApp* появится приватный режим для разговоров с ИИ

Meta (признана экстремисткой и запрещена в России) добавит в WhatsApp возможность запускать приватные разговоры с чат-ботом Meta AI. Компания обещает, что такие сессии не будут сохраняться, а сообщения исчезнут после закрытия чата.

Новый режим можно будет включить через отдельную иконку в личном чате с Meta AI. Позже он появится и в самостоятельном приложении Meta AI. Развёртывание функции в WhatsApp и Meta AI App займёт несколько месяцев.

В Meta объясняют, что пользователи всё чаще обращаются к ИИ с личными вопросами — от финансов и здоровья до советов по сложным перепискам с друзьями или коллегами. Поэтому компания хочет дать возможность задавать такие вопросы более приватно.

Инкогнито-сессия будет завершаться, если пользователь закроет чат, заблокирует телефон или выйдет из приложения. После этого Meta AI потеряет контекст разговора и не сможет продолжить беседу с учётом предыдущих сообщений.

Для работы таких чатов Meta использует инфраструктуру private processing. Корпорация рассказывала о ней в прошлом году: она нужна для запуска ИИ-функций в WhatsApp без нарушения сквозного шифрования. На этой архитектуре уже работают, например, ИИ-сводки сообщений.

По словам Meta, новый режим использует модель Muse Spark, представленную в прошлом месяце. Ранее для некоторых ИИ-функций в WhatsApp применялись более компактные модели.

Компания также готовит ещё одну функцию — Side Chat. Она позволит обращаться к Meta AI прямо внутри обычных переписок, но так, чтобы другие участники чата не видели запрос и ответ. Сейчас для общения с ИИ в групповом или личном чате нужно явно упоминать ассистента, и ответ видят все участники.

Meta выходит с приватными ИИ-чатами на рынок, где похожие режимы уже есть у ChatGPT и Claude. Кроме того, свои приватные чат-боты развивают DuckDuckGo и Proton.

Тема приватности ИИ-переписок становится всё важнее: пользователи всё чаще обсуждают с чат-ботами чувствительные темы, а юристы уже предупреждают, что такие диалоги в отдельных случаях могут всплывать в судебных разбирательствах.

