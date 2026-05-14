Стало известно о новой волне распространения поддельных мессенджеров. Вместо предложений скачать «альтернативные сборки Telegram» злоумышленники начали продвигать «безопасные ресурсы нового поколения». За последние три месяца мошенники зарегистрировали более 13 тысяч доменов для продвижения таких сервисов. Количество подобных инцидентов выросло примерно на 20%. Под видом защищённых и децентрализованных платформ аферисты распространяют вредоносное программное обеспечение, программы для удалённого доступа к устройствам и инструменты для кражи пользовательских данных, пишут «Известия».