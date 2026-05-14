Samsung Galaxy S24 взорвался в руке пользователя

Смартфон Samsung Galaxy S24 резко нагрелся, задымился и взорвался прямо в руке пользователя в Южной Корее во время обычного веб-серфинга. Об этом сообщает NotebookCheck.

По словам пострадавшего, происшествие случилось 11 мая 2026 года. В момент инцидента устройство не находилось на зарядке, не подвергалось механическим повреждениям, ремонту или вскрытию. Корпус смартфона сначала начал деформироваться из-за быстрого вздутия аккумулятора, после чего нижняя часть устройства раскрылась с громким хлопком.

После взрыва смартфон отбросило вверх, в результате чего пользователь получил легкие ожоги и удар в область подбородка. Прибывшие на место пожарные зафиксировали признаки возгорания литий-ионного аккумулятора. Позднее владелец также сообщил о симптомах, связанных с вдыханием дыма.

Компания Samsung, по словам пользователя, уже связалась с ним через местный сервисный центр и инициировала процедуру внутренней технической экспертизы устройства. Владелец подчеркивает, что не добивается компенсации, а рассчитывает получить официальное и прозрачное объяснение причин произошедшего.

Пользователь также заявил о наличии фото-, видеоматериалов и медицинских документов, подтверждающих случившееся. Он выразил готовность предоставить доказательства журналистам по запросу.

На текущий момент причины возгорания официально не установлены. Предстоящее расследование должно определить, связан ли инцидент с дефектом аккумулятора, внутренними компонентами устройства или иными техническими факторами.