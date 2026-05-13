«Смартфон Трампа» начнут выдавать покупателям спустя год после предзаказа

Компания Trump Mobile заявила о скором старте поставок смартфона T1, который претерпел несколько изменений в дизайне и был представлен почти год назад. Об этом сообщает USA Today.

По словам генерального директора Trump Mobile Пэта О Брайана, первые покупатели должны получить устройства уже на этой неделе, а все оформленные предзаказы планируют выполнить в ближайшие недели. Он признал, что разработка смартфона сопровождалась многочисленными задержками, однако в компании считают, что ожидание оправдано качеством финального продукта. Причины почти 11-месячного переноса релиза он раскрывать не стал.

При этом, как отмечает издание The Verge, оформившие предзаказы пользователи до сих пор не получали официальных уведомлений о сроках доставки.

Одновременно Trump Mobile показала новое фото смартфона, судя по которому, устройство будет поставляться с прозрачным защитным чехлом, блоком питания и фирменным плетеным кабелем USB Type-C золотистого цвета. Компания также подтвердила, что гаджет прошел сертификацию американских регуляторов и был включен в официальный список сертифицированных устройств Google.

В прошлом производитель заявлял о 600 тысячах предварительных заказов на Trump Mobile T1, однако независимого подтверждения этим данным так и не появилось. Сам О Брайан точное количество покупателей не раскрыл, ограничившись заявлением о «чрезвычайно высоком интересе» к сервисам Trump Mobile и самому смартфону.