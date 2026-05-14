В Казахстане найдены останки динозавров

В Казахстане нашли останки динозавров, которые жили миллионы лет назад. Сотрудники Кызылординского областного музея обнаружили окаменелости доисторических животных в урочище Шах-Шах.

Среди находок — 12-метровый скелет тарбозавра. Его первым обнаружил русский палеонтолог Анатолий Рождественский. Комплекс «Шах-Шах» находится в 250 километрах от Кызылорды. Ученые считают, что когда-то там жили динозавры и другие виды животных, которых больше не встретишь на Земле.

«В 1968 году Рождественский обнаружил кости ранее неизвестного науке динозавра, жившего около 86 миллионов лет назад. Среди находок были найдены задняя часть черепа, а также плечевая кость, фрагменты таза и конечностей. Новому виду динозавров дали название «Аралозавр», что означает «Ящер Аральского моря». Он относится к семейству травоядных динозавров. По оценкам палеонтологов, аралозавр достигал в высоту 3-4 метра, его длина была около 8 метров, весил 5 тонн», — рассказал ученый-исследователь Кызылординского областного музея Асхат Сайлау.

Сотрудники музея планируют передать найденные останки ученым для дальнейших исследований и предлагают обеспечить охрану природной территории.