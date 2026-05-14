Windows 11 станет быстрее до 40-70% в некоторых задачах

Microsoft продолжает оптимизировать производительность Windows 11, внедряя новую технологию под названием Low Latency Profile.

Эта функция направлена на повышение отзывчивости системы в реальном времени, устраняя микрозадержки при взаимодействии с интерфейсом, такие как открытие меню «Пуск» или «Проводника», которые могут быть заметны даже на высокопроизводительных компьютерах.

Как работает Low Latency Profile

Данная функция временно переводит процессор в режим повышенной частоты, когда система фиксирует важное действие пользователя – например, запуск приложения, открытие меню «Пуск», вызов контекстного меню или отображение системной панели. Этот «форсаж» длится от одной до трёх секунд, чего достаточно для заметного ускорения реакции системы.

Согласно тестам, встроенные приложения, такие как Microsoft Edge и Microsoft Outlook, запускались до 40% быстрее, а скорость работы меню «Пуск» и контекстных меню в отдельных случаях увеличивалась почти на 70%. Фактически Windows 11 кратковременно позволяет процессору работать на максимальной производительности именно в те моменты, когда требуется мгновенный отклик.

Влияние на автономность

При этом возникает вопрос, как новая функция скажется на энергопотреблении и нагреве устройства. Кратковременное повышение частоты процессора теоретически может отрицательно повлиять на автономность ноутбуков. Однако предварительные данные показывают, что влияние на температуру и заряд батареи будет минимальным, поскольку ускорение запускается короткими импульсами и не работает постоянно.

Microsoft продолжает оптимизировать работу Low Latency Profile, определяя, как часто и на какой период необходимо включать повышенную частоту. Также пока неясно, появится ли у пользователей возможность самостоятельно включать или отключать этот режим после официального релиза.

Важное обновление для Windows 11

Одним из главных критических замечаний к Windows 11 остаётся ощущение «тяжёлой» и медлительной системы, поскольку даже дорогие компьютеры иногда работают медленнее, чем ожидают пользователи. В свою очередь macOS часто воспринимается как более плавная и быстрая система при выполнении базовых задач. Low Latency Profile может стать одним из решений Microsoft, направленных на устранение этого ощущения задержек без серьёзной переработки операционной системы.