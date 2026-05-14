Шаг к тайнам Вселенной: Китай успешно испытал оптическое ядро

Китайские учёные успешно испытали оптическое ядро будущей космической гравитационно-волновой обсерватории «Тайцзи» (Taiji). Проект предусматривает создание в космосе гравитационно-волнового интерферометра с длиной плеча 3 млн км. Три спутника в вершинах равностороннего треугольника будут поддерживать лазерную связь друг с другом, улавливая гравитационные волны низкой частоты, что позволит узнать о Вселенной намного больше.

Речь идёт об испытании элементов высокочувствительного лазерного интерферометра, способного фиксировать едва заметные колебания пространства-времени — гравитационные волны, возникающие при сближении и слиянии чёрных дыр, нейтронных звёзд и других массивных космических объектов. По данным китайских исследователей, все параметры испытаний соответствовали строгим требованиям миссии.

Между аппаратами в космосе, на орбите вокруг Солнца, будут передаваться лазерные лучи, а любые расхождения в расстоянии между ними будут указывать на прохождение гравитационной волны. Такая схема копирует европейский проект LISA, но китайская система разрабатывается как самостоятельная национальная программа.

Оптическое ядро отвечает за сверхточное измерение расстояний с точностью до пикометров — триллионных долей метра. Для этого применяются сверхстабильные лазеры, зеркальные системы с минимальными вибрациями и технологии активной компенсации внешних возмущений. Разработка подобных систем требует исключительной инженерной точности.

Научная ценность проекта огромна. После запуска, ориентировочно намеченного на первую половину 2030-х годов, система сможет исследовать процессы слияния сверхмассивных чёрных дыр, изучать ранние этапы эволюции Вселенной и, возможно, обнаружит следы первичных гравитационных волн, возникших вскоре после Большого взрыва. Эти данные помогут лучше понять природу гравитации, сообщает 3dnews.ru.