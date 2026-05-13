У шимпанзе выявили способность предсказывать погоду

Дикие восточные шимпанзе (Pan troglodytes schweinfurthii) каждую ночь строят себе новые гнезда из веток и листьев высокого в кронах деревьев. Долго считалось, что это лишь рутинный процесс подготовки ко сну.

Однако новое исследование от ученых из Университета Западной Австралии, опубликованное в журнале Current Biology, доказывает: приматы подходят к строительству как профессиональные инженеры, способные адаптировать конструкцию под погодные условия грядущей ночи.

Эксперимент с грелками и климат-контроль

Полевые исследования проходили с марта 2024 по февраль 2025 года в прохладном горном лесу Маебе на юго-западе Руанды. Руководитель проекта Хассан Аль-Рази сравнил параметры свежих гнезд с показателями температуры, влажности и ветра, зафиксированными портативными метеостанциями после наступления темноты.

Чтобы проверить эффективность теплоизоляции, ученые провели оригинальный эксперимент: внутри 64 свежих гнезд они разместили бутылки с горячей водой, а контрольные бутылки оставили на открытом воздухе. Замеры показали, что более глубокие и широкие платформы с обилием листвы значительно замедляют потерю тепла, удерживая прогретый воздух внутри конструкции.

Архитектура гнезда зависит от погоды

Выяснилось, что выбор места и плотность плетения напрямую зависят от того, насколько холодной будет ночь. Примечательно, что параметры готовых гнезд точнее соответствовали ночным метеоусловиям, нежели вечерним, когда шло строительство.

При похолодании шимпанзе собирают значительно больше растительного материала, увеличивая глубину подстилки. Это создает толстый тепловой барьер между телом животного и холодным воздухом.

Перед дождем приматы выбирают более высокие деревья с максимально густой и плотной кроной над головой. Плотный навес разбивает дождевые капли и ослабляет ветер, а большая высота спасает от сырости, поднимающейся от лесной подстилки.

Инстинкт или осознанное планирование?

Ученые проявляют осторожность в интерпретации наблюдений. Скорее всего, шимпанзе улавливают тончайшие предвестники непогоды еще на закате — едва заметные изменения атмосферного давления, влажности или направления ветра. Качественный ночлег помогает виду выживать. Подобная адаптивность в строительстве демонстрирует высокий уровень когнитивных способностей.

Дальнейшие ночные наблюдения должны прояснить, насколько далеко простираются способности приматов к планированию своего будущего.