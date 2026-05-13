У шимпанзе выявили способность предсказывать погоду

У шимпанзе обнаружилась удивительная способность предсказывать погоду
Дикие восточные шимпанзе (Pan troglodytes schweinfurthii) каждую ночь строят себе новые гнезда из веток и листьев высокого в кронах деревьев. Долго считалось, что это лишь рутинный процесс подготовки ко сну.
Однако новое исследование от ученых из Университета Западной Австралии, опубликованное в журнале Current Biology, доказывает: приматы подходят к строительству как профессиональные инженеры, способные адаптировать конструкцию под погодные условия грядущей ночи.
Эксперимент с грелками и климат-контроль
Полевые исследования проходили с марта 2024 по февраль 2025 года в прохладном горном лесу Маебе на юго-западе Руанды. Руководитель проекта Хассан Аль-Рази сравнил параметры свежих гнезд с показателями температуры, влажности и ветра, зафиксированными портативными метеостанциями после наступления темноты.
Чтобы проверить эффективность теплоизоляции, ученые провели оригинальный эксперимент: внутри 64 свежих гнезд они разместили бутылки с горячей водой, а контрольные бутылки оставили на открытом воздухе. Замеры показали, что более глубокие и широкие платформы с обилием листвы значительно замедляют потерю тепла, удерживая прогретый воздух внутри конструкции.
Архитектура гнезда зависит от погоды
Выяснилось, что выбор места и плотность плетения напрямую зависят от того, насколько холодной будет ночь. Примечательно, что параметры готовых гнезд точнее соответствовали ночным метеоусловиям, нежели вечерним, когда шло строительство.
- При похолодании шимпанзе собирают значительно больше растительного материала, увеличивая глубину подстилки. Это создает толстый тепловой барьер между телом животного и холодным воздухом.
- Перед дождем приматы выбирают более высокие деревья с максимально густой и плотной кроной над головой. Плотный навес разбивает дождевые капли и ослабляет ветер, а большая высота спасает от сырости, поднимающейся от лесной подстилки.
Инстинкт или осознанное планирование?
Ученые проявляют осторожность в интерпретации наблюдений. Скорее всего, шимпанзе улавливают тончайшие предвестники непогоды еще на закате — едва заметные изменения атмосферного давления, влажности или направления ветра. Качественный ночлег помогает виду выживать. Подобная адаптивность в строительстве демонстрирует высокий уровень когнитивных способностей.
Дальнейшие ночные наблюдения должны прояснить, насколько далеко простираются способности приматов к планированию своего будущего.