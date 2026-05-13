Перечислены все способы установки Windows

Журналисты издания PC Mag перечислили все доступные способы установки Windows 11. Материал опубликован на сайте портала.

Авторы медиа назвали переход на Windows 11 для многих пользователей Windows 10 нежелательным, но почти неизбежным шагом. В первую очередь специалисты посоветовали проверить совместимость компьютера с новой ОС через программу Microsoft PC Health Check. Этот сервис позволит быстро узнать, установится ли Windows 11 на конкретное устройство без проблем.

В числе прочих способов установки системы авторы перечислили вариант, при котором обновление до Windows 11 уже подготовлено Windows 10. В этом случае его можно будет найти в «Центре обновления Windows». Пользователю останется только запустить установку и дождаться ее окончания.

Вторым способом назвали выбор «Мастера установки Windows 11» на странице загрузки ОС, которая находится на сайте Microsoft. Через этот сервис можно скачать установочный файл на компьютер. Третьим способом назвали использование утилиты по созданию загрузочных носителей с образом Windows 11, который также находится на станице загрузки операционной системы.

Пользователям, которые не могут установить ОС обычным способом, рекомендовали воспользоваться сторонними сервисами создания загрузочных флешек — например, Rufus.

В середине мая стало известно, что Microsoft исправила более 100 уязвимостей в операционных системах семейства Windows. 17 из них оказались критическими.