Российские ученые ускорят строительство зданий в 2−3 раза

Ученые Южно Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали технологию железобетонного строительства, которая сокращает сроки возведения зданий в 2−3 раза. Метод подходит для гражданских и военных объектов, включая подземные, наземные и подводные сооружения. В среднем строительство занимает около 120 дней вместо 240−360 дней. Разработка передана в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

По словам заведующего лабораторией Архитектурно-строительного института ЮУрГУ Тагира Хафизова, метод основан на формировании конструкции без пауз: слой бетона набирает прочность за час, затем опалубка с полимерной пленкой опускается вниз. Швы обрабатываются ультразвуком с кавитацией, что обеспечивает монолитность и позволяет вести строительство по высоте.

Применяются одновременное бетонирование стен и перекрытий, резино стальные подушки, винтовые сваи, плавучая опалубка и роботизированные комплексы. Каркас 25-этажного здания возводится за 120 дней при стоимости до 15 тыс. рублей за кв. м.