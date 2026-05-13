Более 10% владельцев iPhone заинтересовались складным смартфоном Apple

Более 10% владельцев iPhone заинтересованы в покупке складного смартфона Apple, несмотря на ожидаемо высокую стоимость устройства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием CNET среди американцев.

Согласно исследованию, 14% владельцев iPhone рассматривают возможность перехода на складной iPhone, который может выйти под названиями iPhone Fold или iPhone Ultra.

Как отмечает 9to5Mac, хотя журналисты охарактеризовали интерес аудитории как умеренный, для категории дорогих и нишевых устройств показатель оказался выше ожиданий аналитиков. При этом авторы исследования отмечают, что реальный спрос может оказаться ниже после объявления цены. По данным инсайдеров, первый складной iPhone будет стоить более $2000.

Опрос также показал, что большинство пользователей по-прежнему ориентируются на более практичные параметры при выборе смартфона. Главными факторами остаются цена устройства (важна для 55% респондентов) и автономность, которую отметили 52% участников исследования.

Интерес к новым технологиям оказался заметно ниже. Лишь 12% опрошенных заявили, что готовы обновить смартфон ради ИИ-функций, а 13% — из-за нового форм-фактора.