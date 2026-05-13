Samsung готовится представить очки Galaxy Glasses

Samsung, как ожидается, проведет презентацию Galaxy Unpacked в Лондоне 22 июля, где представит новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 и Samsung Galaxy Z Flip8, а также первые умные очки компании под названием Galaxy Glasses. Об этом сообщает издание Seoul Economic Daily (SED).

По данным источников отрасли, на мероприятии также покажут серию часов Samsung Galaxy Watch9 и новую модель Fold Wide, которая получит более широкий внешний экран и соотношение сторон, приближенное к планшетам. В Samsung рассчитывают укрепить лидерство на рынке складных устройств на фоне ожидаемого выхода первого складного iPhone от Apple.

Главной новинкой презентации могут стать очки Galaxy Glasses, разработанные совместно с брендом Gentle Monster. Устройство будет работать на платформе Android XR, созданной вместе с Google, и получит интеграцию с ИИ-сервисом Gemini. Очки оснастят динамиками, микрофонами и камерой высокого разрешения, однако отдельного дисплея у них не будет.

Galaxy Glasses смогут анализировать происходящее перед пользователем в реальном времени с помощью Gemini и передавать информацию голосом. Samsung рассматривает устройство не как обычный носимый гаджет, а как часть собственной ИИ-экосистемы, связанной со смартфонами, бытовой техникой SmartThings и автомобильными сервисами, созданными совместно с Hyundai Motor и Kia.

В компании рассчитывают, что рынок дополненной реальности станет следующим крупным технологическим направлением после смартфонов. По прогнозам, к 2040 году объем AR-рынка может достичь 200 млрд долларов.