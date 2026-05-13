Samsung «раньше времени» анонсировала бета-версию One UI 9 для Galaxy S26

Google вчера показала Android 17, вот только Samsung опередила событие. До показа она объявила о запуске бета-версии оболочки One UI 9, которая как раз основана на новой Android.

Программа доступна для владельцев Galaxy S26 в шести странах: Германии, Индии, Корее, Польше, Великобритании и США. Присоединиться можно через приложение Samsung Members.

В обновлении среди изменений СМИ отмечают следующие:

Приложение «Контакты» теперь поддерживает ИИ-инструмент Creative Studio. С его помощью можно создавать персонализированные карточки для звонков.

Панель быстрых настроек стала удобнее: регуляторы яркости экрана, громкости и управления музыкой вынесены отдельно.

В приложении «Заметки» добавили новые типы линий для пера и декоративные ленты для украшения записей.

Если система заметит подозрительную активность опасного приложения, она автоматически заблокирует его установку и запуск файлов, а также порекомендует, как защитить устройство.

Ждём полноценного релиза.