Samsung «раньше времени» анонсировала бета-версию One UI 9 для Galaxy S26
Google вчера показала Android 17, вот только Samsung опередила событие. До показа она объявила о запуске бета-версии оболочки One UI 9, которая как раз основана на новой Android.
Программа доступна для владельцев Galaxy S26 в шести странах: Германии, Индии, Корее, Польше, Великобритании и США. Присоединиться можно через приложение Samsung Members.
В обновлении среди изменений СМИ отмечают следующие:
- Приложение «Контакты» теперь поддерживает ИИ-инструмент Creative Studio. С его помощью можно создавать персонализированные карточки для звонков.
- Панель быстрых настроек стала удобнее: регуляторы яркости экрана, громкости и управления музыкой вынесены отдельно.
- В приложении «Заметки» добавили новые типы линий для пера и декоративные ленты для украшения записей.
- Если система заметит подозрительную активность опасного приложения, она автоматически заблокирует его установку и запуск файлов, а также порекомендует, как защитить устройство.
Ждём полноценного релиза.