Правда ли, что в Средние века никто не пил воду?

Поговаривают, что в Средневековье люди принципиально не пили воду: она была слишком грязной, а алкоголь, будь то вино или эль, обеззараживали влагу, тем самым делая ее пригодной для питья. Но исторические источники, документы и свидетельства противоречат этой легенде. Портал medievalists.net рассказал, как на самом деле относились к воде в Средние века.

© Unsplash

Один из самых странных мифов о Средних веках гласит, что люди тогда вообще не пили воду. Во многих книгах и статьях повторяется одна и та же идея, что вода в те времена была непригодна для питья по причине загрязнения; и мужчины, и женщины якобы пили только вино, эль и другие алкогольные напитки.

Но в реальности есть достаточно доказательств, что люди, на самом деле, регулярно потребляли питьевую воду. Конечно, они нечасто писали о своей любви к воде — подобную информацию не получится найти в письмах или многих исторических хрониках. Там чаще признавались в симпатии к вину, что неудивительно: вода безвкусная, и мало кто предпочитал ее другим альтернативам. Как и сегодня, вряд ли средневековые писатели хвалили бы тех, кто, принимая гостей, подает им стакан воды вместо вина.

Тем не менее, есть ряд источников, проливающих свет на потребление воды в Средневековье. Медицинские тексты того времени часто отмечают пользу воды для здоровья — до тех пор, пока она забрана из хорошего источника. Причем средневековые врачи давали советы не только о том, когда стоит пить воду и как следить за ее чистотой, но и о том, когда лучше воздержаться от питья. Так, труд Regimen Sanitatis Salerni говорил, что питье из прохладного источника хорошо утоляет жажду, но дождевая вода — еще лучше. По мнению авторов книги, вино лучше подходило для потребления за трапезой, поскольку вода «охлаждала» желудок. А беременным матерям якобы стоило избегать холодной воды, поскольку от нее зародыш мог стать девочкой — мамам, желавшим родить сына, советовали пить вино.

Документы, связанные со средневековыми городами, также отмечают важность питьевой воды и работу, которую проделывали власти для того, чтобы обеспечить жителям доступ к ней. Города тратили большие средства на создание и поддержку источников воды. Например, в XIII веке в Лондоне соорудили «Проводник» — систему свинцовых труб, которая позволяла транспортировать свежую родниковую воду прямо в город. По городской хронике можно сделать вывод, что трубы регулярно обслуживали, а позже систему расширили и в другие части города.

Религиозные тексты также упоминают питьевую воду; некоторые жития упоминают, как святые воздерживались от алкогольных напитков и пили воду. Некоторые из наиболее аскетичных групп монахов также проповедовали потребление воды, а средневековые покаяния часто предполагали наказание грешников ограничением пищи и питья. Их заставляли жить «на хлебе и воде» — но это не значит, что церковь пыталась убить провинившихся. Скорее всего, духовенство просто сообразила, что угроза однообразной диеты была достаточно серьезной, чтобы отвадить людей от небольших провинностей.

Упоминания воды содержатся и во множестве других источников. Например, ранний средневековый летописец Беда Достопочтенный писал, что король Эдвин Святой помогал путешественникам, оставляя кубки и посуду в местах, где текли чистые ключи. Много веков спустя, когда Микеланджело страдал от почечных камней, доктора посоветовали ему принимать воду из источника за пределами Рима — и она действительно ему помогла, если верить письмам художника.

Люди в средневековье прекрасно понимали, что не всякая вода была пригодной для питья. Они избегали не только грязной воды, часто встречавшейся в городской местности, но и воды из стоячих резервуаров. Но если народ знал, что вода взята из чистого источника, то никто не боялся ее пить.