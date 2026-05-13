На китайскую космическую станцию доставили волокно из лунного грунта

На китайскую космическую станцию «Тяньгун» привезли волокно из имитации лунного грунта. Образец был доставлен грузовым кораблем «Тяньчжоу-10» 11 мая.

Материал разработан государственной ключевой лабораторией передовых волокнистых материалов в Университете Дунхуа. Главная особенность волокна — оно изготовлено в условиях, приближенных к лунным.

В самом процессе нет ничего необычного: реголит плавится, как сахар, и из него вытягивают нить, похожую на карамельную. Сложности были в том, чтобы провести эти манипуляции в вакууме. Спустя годы труда установка построена, результатом чего стало волокно длиной около трех метров и толщиной с волос из лунной песчинки, привезенной «Чанъэ-5».

Лабораторные успехи требуют доскональной инженерной проверки. Поэтому еще один образец получили из аналога реголита и передали для отправки в космос. Тайконавты испытают его в условиях высокого вакуума, интенсивной радиации и экстремальных перепадов температур.

У Китая амбициозные планы по покорению Луны. Строительство научной станции на нашем спутнике упирается в материалы и их транспортировку, поэтому использование местных ресурсов — оптимальное решение. Волокно из реголита найдет применение в гибких конструкциях, армировании лунного бетона и т. п.